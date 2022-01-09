«التربية»: نظام المجموعتين «أ وب» الأقرب لاستكمال العام الدراسي

وطن النهار

فيما حددت وزارة التربية، رؤيتها حول الفصل الدراسي الثاني شاملة 3 حلول مقترحة تضمنت العودة الكاملة إلى المقاعد الدارسية أو العودة إلى نظام التعلم عن بعد أو الابقاء على نظام المجموعتين (أ، ب)، علمت «النهار» من مصادرها، أن الوزارة أبدت تحفظها خلال اجتماع اللجنة العليا لطورائ كورونا الاخير الذي عقد في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع على المقترح الثاني، في حين أنها ترغب بالعودة الكاملة للمقاعد الدراسية بما يسهم في تعويض الطلبة الفاقد التعليمي، غير أن هذا الامر مرهون بالظروف الصحية.

وأوضحت المصادر، أن القرار الأول والاخير بيد السلطات الصحية، حيث انها المعنية باعتماد أحد المقترحات المقدمة، مشيرة إلى أن المقترح الاقرب الى التطبيق خلال الفصل الدراسي الثاني لاستكمال العام الدراسي 2021/2022 نظام المجموعتين نظير تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا. من جانب آخر، يستأنف صباح اليوم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر امتحاناتهم، حيث يختبر الدارسون في القسم العلمي مادة الرياضايات، بينما يمتحن الدارسون في القسم الادبي اختبار علم النفس، في حين يؤدي طالبة الصف العاشر اختبارهم بمادة الفيزياء.

إلى ذلك، ‏أصدر وكيل وزارة التربية أ. د علي اليعقوب، قراراً بتعديل إجازة منتصف العام الدراسي لمرحلتي رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية، ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، لتكون بدءا من الثلاثاء المقبل، وذلك نظراً لانتهاء دوام المتعلمين في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وانتهاء أعمال الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس هاتين المرحلتين.

شركة النفط

‏وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية وشركة نفط الكويت، أقيم حفل سحب أسماء المعلمين والمتعلمين الفائزين في مسابقة 6 نوفمبر، التي تنظمها الأخيرة بمناسبة ذكرى إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة جراء الغزو العراقي الغاشم، وتم الاعلان عن 10 أسماء أصحابها فازوا بالمسابقة، وذلك برعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وبحضور عدد من ممثلي شركة نفط الكويت ووزارة التربية.

