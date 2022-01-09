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وطن النهار

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دعت «التربية» إلى إعادة النظر في خططها بعد انتشار «أوميكرون»

جمعية المعلمين تطالب باستعجال صرف علاوة المناطق النائية


أشادت جمعية المعلمين بالتفهم الكبير الذي أبدته وزارة التربية في شأن المقترح الذي تقدمت به لتعديل موعد إجازة نصف السنة الدراسية لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وفي القرار الصادر عن وكيل الوزارة د. علي اليعقوب بتعديل موعد الإجازة، كما أشادت بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارات المدرسية للمدارس المتضررة جراء الأمطار، وفي سرعة معالجة الأضرار واستعانتها بعمالة خارجية لتنظيف الفصول والممرات والساحات، وأكدت في بيان لها أهمية أن تنظر الوزارة باهتمام للمشروع المقترح الذي سبق أن تقدمت به بتشكيل لجان طوارئ على مستوى الوزارة والمناطق التعليمية والوزارة وبمشاركة الجهات المعنية للتعامل السريع والمطلوب مع الحالات الطارئة المستجدة خاصة المتعلقة بالاحترازات الصحية والأحوال الجوية والبيئية والأمنية، فيما طالبت الاستعجال في صرف العلاوة التشجيعية للمعلمين في مدارس منطقة الوفرة التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية من باب التشجيع لهم للعمل في مدارس المناطق النائية، وأسوة بالمعلمين العاملين في مدارس المناطق النائية الأخرى، وتهيئة الأجواء المناسبة والمستقرة لهم.
وذكرت الجمعية أن تجديد الثقة بالوزير د.المضف سيعزز باب الاستقرار القيادي للوزارة وفي ظل ما شهدته المرحلة التي مر بها من إيجابيات وسط وجود تحديات صعبة.


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