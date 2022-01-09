«تجميع مياه الأمطار» مشروع طموح يثري الحياة الخضرية

وطن النهار

في الآونة الأخيرة، كانت هناك درجات حرارة عالية للغاية في العديد من الأماكن بالكويت، الأمر الذي جذب انتباه مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وفي عمق الصحراء الكبرى في شمال غرب الكويت، هناك مشهد جديد فريد من «المساحات الخضراء»، ما يضفي لمسة منعشة على الصيف الحار في الصحراء.

هذه «الخضرة» الثمينة في الصحراء هي عبارة عن «نظام تجميع مياه الأمطار» الذي أنشأه مشروع مطرة الكويتي التابع لإدارة الطاقة في مجموعة «جيزوبا» الصينية. ويتم ترتيب عشرات الآلاف من وحدات مياه الأمطار التي تشبه «كتل Lego». ووحدة مياه الأمطار هي الهيكل الأساس لنظام تجميع مياه الأمطار في هذا المشروع، وهي دعم مهم لبناء مفهوم «مدينة الإسفنج». ووحدات مياه الأمطار الخضراء لا تنسج «الغابة الخضراء» بصريًا فحسب، بل أصبحت «الحرس الأخضر» للمدينة الجديدة. ويمكنها جمع مياه الأمطار السطحية بشكل فعال، وإعادة الشحن، وإثراء الحياة الحضرية ومياه الري، والمساعدة في زيادة المساحة الخضراء بالكويت، والتخفيف بشكل فعال من «تأثير الجزر الحرارية» الحضرية. وعندما يأتي موسم الأمطار، يمكنهم منع التشبع بالمياه في المناطق الحضرية.

«الوحدات التي يتم تركيبها حاليًا مصنوعة في الصين. وهذه أيضًا هي المرة الأولى التي تقدم فيها الكويت وحدة مياه الأمطار«صنع في الصين». تتميز بأداء مرتفع الكلفة، واستقرار جيد، وترشيح قوي»، وقد أشاد بها الكويتيون. «قدم مدير المشروع He Bosen أثناء تشغيله، نسق المشروع لدفع العديد من مواد «صنع في الصين» إلى«الانطلاق إلى العالمية»، وهو ما تم الاعتراف به من قبل السوق المحلية.

من منظور التصوير الجوي، فإن حوض تجميع مياه الأمطار N6-2 في الكتلة N6 بالمشروع قد أدى أخيرًا إلى تركيب الوحدات، وبعد الانتهاء من جميع التركيبات، سيصل ارتفاع الوحدات إلى 3.6 متر. في منطقة عمليات حوض التسلل بعمق حوالي 8 أمتار، يتم الانتهاء من مشروع تجميع نموذج ضخم من قبل العمال بجهود متضافرة. في مواجهة «الاختبار المزدوج» لدرجات الحرارة المرتفعة للغاية والوضع الوبائي، سوف يبذلون الصبر والعناية بكل قطعة بأيديهم. في «الوحدة»، سنبذل قصارى جهدنا لضمان جودة البناء.

من أجل زيادة تحسين كفاءة البناء، أنشأ قسم المشروع فرق عمل مختلفة وفقًا لنقل الوحدة والرفع والتجميع والتركيب والعمليات الأخرى. ترتبط الفرق بطريقة منظمة وتتعاون بكفاءة. «لبنات البناء الخضراء» تم بناؤها تدريجياً في بركة التسلل، وهي تبدو مبهرة بشكل خاص في الصحراء الرتيبة.

عزز فريق شباب تكنولوجيا هندسة نظام تجميع مياه الأمطار التابع لقسم المشروع التعاون في مجال البحث العلمي مع جامعة الكويت، وأجرى البحوث وتطبيق تكنولوجيا نظام تجميع وتغلغل مياه الأمطار على نطاق واسع في المناطق الصحراوية، وحقق عددًا كبيرًا من الأبحاث العلمية. نتائج البحث، التي عززت التكامل المتعمق للصناعة والجامعة والبحث. إنهم يأخذون تجربة البناء المحلية في «مدينة الإسفنج» في الخارج، ويبنون ويشاركون «التكنولوجيا الصينية» بشكل مشترك مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، ويبذلون جهودًا مشتركة لحماية البيئة المحلية والبيئية. بدأ نظام تجميع مياه الأمطار في سبتمبر 2020، ويوجد 52 حوض تجميع بحجم إجمالي يقارب 650.000 متر مربع، من بينها حوالي 39 حوض تجميع على مساحة 10.000 متر مربع، ويمكن لأكبرها أن تصل إلى 20.000 متر مربع. هو خزان تجميع مياه الأمطار كبير جدًا.

في مواجهة اختبار درجة الحرارة المرتفعة، يسير بناء خزانات تجميع مياه الأمطار بشكل جيد. في الوقت الحالي، تم الانتهاء من تركيب 3 خزانات تجميع، واكتملت أعمال الحفر بشكل كامل. ودخلت أعمال الدعم وبناء بيت المضخة «سريعًا». الممر «، بمعدلات إنجاز 90% و 80% على التوالي.، لوضع أساس متين لعملية المتابعة، ودخلت 5 خزانات تجميع أخرى مرحلة تركيب الوحدة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المتبقية بحلول نهاية هذا العام.

تم تسليم الجزء الرئيس من المشروع في مارس من هذا العام.بدأ السكان في بناء منازلهم الخاصة في مجمع التسليم. بعد الانتهاء من نظام تجميع مياه الأمطار، ستصبح هذه المدينة الجديدة أيضًا أول مدينة خضراء وصديقة للبيئة نظام صديق لمياه الأمطار في الكويت مدينة حديثة راقية Editor/Xing Wentao.

