4 حوادث مرورية أودت بحياة 5 مواطنين وإصابة رجل شرطة

وطن النهار

أسفر حادث تصادم على طريق السالمي عند الكيلو 30 عن مصرع 3 مواطنين في مقتبل العمر واصابة سعودي بجروح وكسور وسجلت قضية. ووفق مصدر امني فان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث تصدم على طريق السالمي كيلو 30 وعلى الفور هرع رجال الأمن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان حادث أسفر عن وفاة قائد المركبة الاولى نوع جيب مواطن يبلغ من عمره 18 عاماً ووفاة الذي بجانبه ويبلغ من عمره 17 عاماً في موقع الحادث فيما لقي اخر مصرعه في سيارة الاسعاف قبل وصوله إلى المستشفى ويبلغ من عمره 16 عاما، كما اصيب صديقهم سعودي الجنسية يبلغ من عمره 16 عاما بجروح وكسور في أنحاء الجسم وتم نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم، اما المركبة الأخرى الذي يقودها وافد اسيوي ومعه اخرون لم يصيبوا بأي إصابات وعليه سجلت قضية. وفي حادث آخر، لقي مواطن مصرعه جراء حادث تصادم على طريق الملك فهد السريع بعد انحشاره في مركبته جراء اصطدامه بشاحنة وسجلت قضية.

وذكرت ‏إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن بلاغاً ورد الى غرفة العمليات يفيد عن وقوع حادث تصادم على طريق الملك فهد كيلو 88 باتجاه مدينة الكويت، وعلى اثره تم توجيه فرقة إطفاء من مركز النويصيب وعند الوصول للموقع تبين بان الحادث عبارة عن تصادم مركبة مع شاحنة نتج عنه إنحشار ووفاة مواطن قامت الفرقة بإخراج جثته وتسليمها الى الجهات المختصة. وفي حادث ثالث على طريق الوفرة توفى مواطن واصيب اخر وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي وسجلت قضية. ووفق مصدر امني ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث تصادم ثنائي على طريق الوفرة مقابل مدينة صباح الاحمد وعلى الفور هرع رجال الأمن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ وتبين ان الحدث أسفر عن وفاة مواطن يعمل وكيل نيابة فيما اصيب قائد المركبة الأخرى على الفور تم نقل المصاب الى المستشفى واستدعاء رجال الأدلة الجنائية وتم رفع جثة المواطن الى الطب الشرعي وسجلت قضية. من جهة اخرى، اصيب قائد مركبة شرطة بجروح متفرقة جراء انقلاب سيارة الشرطة على طريق السالمي وتم نقله الى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم. ووفق مصدر امني فان غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد عن وقوع حادث سيارة شرطة مرور على طريق السالمي مقابل مقبرة الجهراء باتجاه مركز السالمي الحدودي وعلى الفور هرع رجال الأمن وسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ وتبين ان الحادث أسفر عن انقلاب مركبة الشرطة واصابة قائدها بجروح متفرقة وتم نقله من قبل رجال الطوارئ الطبية الى المستشفى لتلقيه العلاج اللازم حيث كان قائد مركبة الشرطة متوجها لبلاغ عن وجود حادث على طريق السالمي.

