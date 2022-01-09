دراسة طبية: %850 نسبة زيادة حالات الخرف في الكويت

وطن النهار

رجحت دراسة نشرتها مجلة لانسيت العلمية العريقة أن تكون جميع دول الخليج إضافة إلى العراق والأردن بين أعلى 10 دول في معدل نمو الخرف بزيادة تتجاوز 500% عن مستويات 2019.

وتوقعت أن تكون دول الشرق الأوسط في طليعة ارتفاع حالات الخرف في غضون العقود الثلاثة المقبلة، حيث تضطر المنطقة إلى مواجهة الآثار الصحية المترتبة على شيخوخة سكانها. ووفقاً للدراسة ستشهد المنطقة أسرع عدد متزايد من الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في العالم بسبب تغييرات نمط الحياة المرتبطة بالنمو السكاني والشيخوخة. ويقول مؤلفو الدراسة إنهم درسوا الخرف بصفة عامة دون التركيز على نوع معين، إذ يميز خبراء الصحة بين أنواع مختلفة من المرض، مثل الخرف الوعائي أو ضعف الإدراك، والزهايمر. وقال باحثون إن قطر يمكن أن تشهد أكبر زيادة في العالم مع زيادة في الحالات من 2019 إلى 2050 بنسبة 1926%، تليها الإمارات بنسبة 1795%، ثم البحرين، التي يمكن أن تشهد أيضا زيادة في الحالات 1084%، وفي عُمان قد تنمو بمعدل 943%، وفي السعودية 898%، فيما قد تبلغ النسبة في الكويت 850%. ويقول الخبراء إن مثل هذه الزيادات الضخمة ستزيد الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة والأسر التي اعتادت تقليديا على رعاية كبار السن في المنزل. على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن ترتفع أعداد المصابين بالخرف الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه السبب السابع للوفاة في العالم، مما يقرب من 3 ملايين إلى ما يقرب من 14 مليوناً، بزيادة قدرها 367%، وهي أعلى نسبة في أي منطقة في العالم بحسب الدراسة.

