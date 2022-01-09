«رفع رسوم أملاك الدولة العقارية».. قاب قوسين

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن اقتراب الحكومة من حسم عقود املاك الدولة التي انتهت مدة تأجيرها خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر استراتيجية جديدة تعتمد على رفع رسوم عقود الانتفاع بنسب تتراوح بين 100 الى 300% في ظل التوجه العام لرفع الايرادات غير النفطية لمواجهة التراجع الحاد في الايرادات الاجمالية. ولفتت المصادر ذاتها الى ان دراسة تلك العقود ومراجعتها تتم بالتنسيق بين وزارة المالية والفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على ان يتم طرح التصورات الناتجة من تلك الجهات على مجلس الوزراء لاقرارها من قبل مجلس الوزراء.

وتابعت «لا تراجع عن الاصلاحات المالية والادارية للدولة سواءً ارتفع النفط او انخفض، مضيفة ان رفع الايرادات غير النفطية وخاصة ما يتعلق بعقود املاك الدولة سواء التي تحتاج الى تجديد او المشاريع التي سيتم طرحها على شركات القطاع الخاص لاستثمارها ستراعي المعايير والاجراءات التي تساعد القطاع الخاص على المساهمة وبفعالية في تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التنمية وبما لا يتعارض مع توجهات رؤية كويت جديدة 2035».

وأوضحت المصادر ان عدة مقترحات وتصورات قدمت في هذا الملف، منها اعادة التجديد لبعض العقود من خلال تحصيل المتأخرات المتراكمة عليها للدولة واعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها بما يتناسب وأسعار السوق.

كما ان من بين المقترحات سحب المشاريع القائمة والعمل على رفع كفاءتها واعادة طرحها مرة اخرى وفق اعلى سعر للسوق حسب المزادات التي يتم اقامتها.

وكشفت المصادر ان اللجنة تدرس حالياً حزمة من الملفات التي تهدف الي تنويع مصادر الدخل والتي تركز على الاستغلال الأمثل لاراضي الدولة شمالاً وجنوباً، في ضوء المخطط الهيكلي الرابع، لاسيما ما سيتم طرحه من مشاريع خدمية وتجارية في كل من مناطق السالمي والنعايم والصبية وجنوب الوفرة والتي ستخصص لمناطق تجارية واستثمارية جديدة.

