«تنظيم التأمين»: التراخيص لـ 6 شركات

مال وأعمال

أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قرارها رقم 48 لسنة 2021، بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، حيث نصت المادة الأولى انه مع مراعاة المادة 87 من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار اليهما، تمنح تراخيص للشركات ولمزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وذلك بموجب الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف القرار في مادته الأولى ان تلك الشركات تقيد في سجلات الأشخاص المرخص لها بمزاولة التأمين ولائحته التنفيذية والمرخص لها من الوحدة طبقاً للملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم اياً كانت مدته.

ولفت القرار في مادته الثانية على انه يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار اليهما وجميع القرارات الصادرة عن الوحدة.

وضم القرار الترخيص لثلاث شركات وساطة التأمين ووساطة اعادة التأمين وهي: شركة جلوبال يونايتد لخدمات التأمين والأمين لوساطة التأمين وأمان انترناشيونال وشركة مهن تأمينية هي عبدالعزيز عبدالمحسن علي خاجة وفروع شركات وساطة التأمين ووساطة اعادة التأمين وتتضمن شركة الصفوة لوساطة التأمين وشركة طيبكو لوساطة التأمين.

