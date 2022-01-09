%3.1 نمو القيمة السوقية للأسواق العربية

مال وأعمال

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 بالمائة في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021. وأوضحت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها الصندوق، أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات شهر ديسمبر من عام 2021، مرتفعاً بنحو 1.56 بالمائة ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021. ولفتت إلى أن أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهدت ارتفاعاً في نهاية ديسمبر من عام 2021، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021.

