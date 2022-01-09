«الشال»: المحاصصة سيطرت على التشكيلة الحكومية

مال وأعمال

حصاد إنجازات كل الحكومات

1 - تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية

2 - خلل في الإنتاج

3 - خلل مالي

4 - خلل في ميزان العمالة وخلل في تركيبة السكان

5 - تأصيل تمزيق ولاءات الوطن لصالح عصبياته الصغيرة

اكد تقرير الشال الاسبوعي انه مع تشكيل حكومة جديدة الجديد فيها هو تاريخ التشكيل، عدا عن ذلك هي استنساخ لحكومات ما بعد تحرير الكويت وما قبله، رغم أن نسبة تغيير الأشخاص فيها بلغت نحو 60%، والحكومات الأربع الأخيرة هي الأعلى في تغيير أشخاص الوزراء مقارنة بكل الحكومات التي سبقتها، أما نهج التشكيل، فظل ثابتاً، وهو نهج محاصصة. ولذلك، كان حصاد إنجازات كل الحكومات، موحداً، وهو تعميق اختلالات الاقتصاد الهيكلية، خلل في الإنتاج وخلل مالي وخلل في ميزان العمالة وخلل في تركيبة السكان، وتأصيل تمزيق ولاءات الوطن، فهي قاعدة الاختيار للتوزير.

ولأنها حكومات عاجزة عن تحقيق انجاز، انخفض معدل عمر الحكومة من 782 يوماً لحكومات السنوات الـ 15 الأولى بعد التحرير، إلى 322 يوماً لحكومات السنوات الـ 15 التالية التي تشكلت ما بين 2006 إلى 2021. وبلغ معدل عمر الحكومات الثلاث الأخيرة قبل التشكيل الحالي، نحو 244 يوماً فقط، ومعظم وقت الحكومات الأخيرة كان بلا عمل حقيقي، مثل تعطيل جلسات مجلس الأمة بحجة احتلال الكراسي.

وتشكلت في الكويت 13 حكومة في السنوات الثلاثين الأولى بعد الاستقلال وحتى التحرير، و25 حكومة للسنوات الثلاثين التالية حتى الأن، ولا يمكن أن نتوقع إنجاز لحكومات يتآكل عمرها بمرور الزمن حتى أصبح ثلثي السنة فقط للحكومات الثلاث الأخيرة، والواقع أن الطموح انخفض لمجرد الحد من التقهقر. المؤلم، أنه الغزو، وكل ما تقدم، لم يكن كافياً لفهم أن المعضلة ليست في تغيير الأشخاص في أي تشكيل، والأهم أن البلد يعيش ظروفاً لا تسمح بالاستمرار بأخطاء التشكيل، والحكومة الحالية هي تكرار للخطأ، رغم أن حكمها حكم الحكومات الأخرى ضمت وزراء مميزين مع بقاء نهج محاصصة ثابت. ومن قراءة التشكيل الجديد، يبدو أن الهدف الأساس له هو تأمين منع اجتماع 25 نائباً لحجب الثقة عن الحكومة، أو وزير ضمنها، ولكن تكاليف ضمانه ستكون باهظة جداً، ووسيلته سياسات معاكسة تماماً لمتطلبات إصلاح لم يعد خياراً. ونتوقع أن تحدث انشقاقات ضمن الحكومة، طرفيها، أقلية راغبة في الإصلاح، وقد تغادر مبكراً، وأغلبية تشتري وقت استمرارها. ولضمان تحقيق هدفها، سوف يرتفع ثمن شراء ولاءات غير الممثلين في الحكومة، فللموقف ثمن وللاستجواب ثمن أعلى، ولطرح الثقة ثمن باهظ.

