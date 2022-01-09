«إسكوا»: المنطقة العربية ستشهد انتعاشاً اقتصادياً في 2022 و2023

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بيروت - «كونا»: توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ان تبدو الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية ايجابية وأن تشهد انتعاشا اقتصاديا في عامي 2022 و2023.

وقالت (اسكوا) في مسح بعنوان (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020-2021) ان يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3?7 بالمئة في 2022 و3?6 بالمئة في 2023. واشارت الى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) والعائدات من النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الانمائية.

وأضافت أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفائل موضحة أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها ومع متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

وقال المشرف على فريق إعداد المسح احمد مومي ان معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 بالمئة من مجموع السكان في 2021 الى نحو 26 بالمئة في 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان. ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة بحسب (اسكوا) من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب «رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها الى 10?7 بالمئة في 2023 بعد أن كانت 11?8 بالمئة في 2021».

ويشير المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل الى 4?5 بالمئة في 2022 و6?9 بالمئة في 2023 غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد عن 2?8 بالمئة في 2022 وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها الى 6?4 بالمئة. وذكر المسح أنه «بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة يتوقع أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نموا بنحو 2 بالمئة في 2022 و2?6 بالمئة في 2023 ولكن قد يؤدي تفشي متحور أوميكرون الى ابطاء النمو بحيث يرتفع بنسبة 1?7 بالمئة فقط في عام 2022».

ويقدم مسح (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي تصدره (اسكوا) سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية ويهدف الى دعم جهود الدول الأعضاء في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها وتحسين عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

