100 مليون دولار لرئيس «أبل» العام الماضي

مال وأعمال

بلغ إجمالي أرباح الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، 98.7 مليون دولار من الراتب الأساس والأسهم والتعويضات الأخرى، وفقًا لبيان قدمته شركة أبل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وكشف البيان عن المبلغ الذي يمكن أن يكسبه المرء بعد عشر سنوات من إدارة الشركة الأكثر قيمة والأكثر ربحية في العالم. وبينما بقي راتبه الأساس عند 3 ملايين دولار، فإنه حصل على حوافز إضافية بقيمة 12 مليون دولار كتعويض لخطة الحوافز غير المتعلقة بحقوق الملكية و82 مليون دولار من جوائز الأسهم و1386559 دولارا كتعويض آخر. وتشمل التعويضات الأخرى مبلغ 23 ألف دولار للإجازة و630630 دولارا لنفقات الأمن و712488 دولارا للسفر الجوي الشخصي. ولا تسمح آبل لرئيسها التنفيذي باستخدام الطيران التجاري منذ عام 2017. وتطلب الشركة من كوك استخدام طائرة خاصة لأسباب أمنية.

ومن خلال جمع حزمة رواتب كوك مع الأموال التي أنفقتها الشركة لتغطية أشياء مثل الأمن والرحلات الخاصة، فإن الرقم يقترب من 100 مليون دولار.

ويمثل هذا أكثر من ستة أضعاف راتبه لعام 2020 البالغ 14 مليون دولار. وحصل كوك في عام 2020 على إجمالي 14.8 مليون دولار، دون احتساب جوائز الأسهم التي منحت خلال تلك الفترة الزمنية. وارتفع صافي ثروة كوك إلى أكثر من مليار دولار منذ عام 2020. وقد يتجاوز ذلك قريبًا بناءً على جوائز الأسهم التي حصل عليها مؤخرًا. ولا يشمل هذا الرقم الجديد أكثر من 750 مليون دولار من الأسهم التي تم منحها هذا العام كجزء أخير من حزمة عشر السنوات التي تلقاها كوك عندما تولى إدارة الشركة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

