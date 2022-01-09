«KIB» يعزِّز انتشاره بتوزيع أجهزة الصَّرف الآلي في أنحاء الكويت

مال وأعمال

انسجاماً مع استراتيجيته الرامية الى توسيع انتشاره والوصول بخدماته المصرفية لعملائه في جميع أنحاء البلاد، قام بنك الكويت الدولي (KIB) بتزويد عدد من المناطق في الكويت بمجموعة من أجهزة الصرف الآلي (ATM) الجديدة والخاصة به، بما يشمل كلاً من منطقة الروضة، وقرطبة، والسرة.

يذكر أن أجهزة KIB للصرف الآلي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الأساسية للعملاء تغنيهم عن الحاجة لزيارة الأفرع والانتظار لإتمامها. ويذكر منها: الإيداع والسحب، والاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر، كذلك تحديث بيانات البطاقة المدنية. كما توفر أيضاً خدمة تفعيل بطاقات البنك الجديدة وتغيير الرقم السري، بالإضافة إلى تعبئة بطاقة الدفع المسبق وسداد البطاقة الائتمانية، فضلاً عن إمكانية استرداد نقاط برنامج الولاء. ومن خلال أجهزة السحب الآلي، يمكن لعميل KIB أيضاً أن يقوم بتحويل مبالغ من حسابه إلى حساب أخر، سواء كان له أو كان لعميل آخر في البنك. وتوفر الأجهزة ميزة السحب عن طريق البطاقة المدنية أو الهاتف النقال.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، قائلاً: «لقد قمنا من خلال استراتيجيتنا الحالية، ومع تقدمنا في القطاع المالي والمصرفي، بالتركيز بشكل كبير على الاستمرار في توسيع شبكة فروعنا لنغطي كافة المناطق ونكون على مقربة من أكبر عدد ممكن من عملائنا بكل المحافظات، ذلك بالإضافة إلى نشر المزيد أجهزة KIB للصرف الآلي في الكثير من المواقع الحيوية في البلاد، مع تطويرها لتضم سلسلة من الخدمات الرقمية الإضافية التي يمكنها أن تلبي بعض من احتياجات العميل بكل راحة وفي أي مكان دون عناء”.

ومن الجدير بالذكر أن KIB لديه 16 فرعاً في الكويت، موزعون في أرجائها كافة، كما قام البنك بنشر أكثر من 120 جهاز صرف آلياً في جميع المناطق والكثير من المواقع، بما فيها الجمعيات التعاونية، ومحطات تعبئة الوقود، والهيئات الحكومية، وكذلك المستشفيات والأسواق المركزية.

