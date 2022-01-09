«الأهلي المتحد»: أفتابي ربح 250 ألف دينار في السحب ربع السنوي

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب ربع السنوي على الجائزة الكبرى من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم عبر إذاعة نبض الكويت في 360 مولاً، يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022.

وحصل على الجائزة وقيمتها 250 ألف د.ك العميل صدر الله أفتابي

وبهذه المناسبة قدمت هنادي خزعل رئيس إدارة قنوات التوزيع المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، التهنئة للفائز، متمنية له دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100،000 د.ك، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة . وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبري بقيمة 250,000 د.ك نقدا للرابح هي أم ما يطمح إليه العملاء؟ حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر .وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي. وينفرد حساب الحصاد بالكثير من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ زادت فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب؛ وفي أيام الأعياد او العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

