«البيت» تتخارج من صندوق للتطوير العقاري في الولايات المتحدة

مال وأعمال

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» أن فريق الاستثمار أتم بنجاح عملية التخارج من أحد صناديق التطوير العقاري في الولايات المتحدة الأميركية والذي شمل مشروعين عقاريين قامت الشركة بإنشائهما وتسويقهما لعملاء الشركة بقيمة 16.4 مليون دولار، وبأرباح إجمالية قاربت 5 ملايين دولار محققا عائداً إجمالياً بلغ نسبة 43% على رأس المال المستثمر بعد مدة استثمار بلغت أقل من عامين ونصف العام وبمعدل عائد داخلي سنوي بلغ نحو 24% سنوياً.

وعلق فهد فيصل بودي الرئيس التنفيذي أن «البيت» قد بدأ في شهري أغسطس وأكتوبر من عام 2019 في تطوير وتشغيل مكاتب ومخازن من الفئة الأولى (Class A) في القطاع الصناعي في مدينتي أتلانتا بولاية جورجيا ودنفر بولاية كولورادو، وذلك بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأميركية، مجموعة برينان الاستثمارية.

وأضاف بودي أن التخارج جاء قبل انتهاء مدة الاستثمار المتوقعة، والتي كانت مُقدّرة بثلاث سنوات، وبأرباح تجاوزت توقعاتنا قبل الاستحواذ على العقار. ويعود هذا النجاح إلى توفيق الله أولاً ثم إلى نظرة «البيت» الثاقبة في اقتناص أفضل الفرص العقارية في الولايات المتحدة الأميركية وانتقاء أفضل الشركاء الاستراتيجيين، من خلال خبرة استثمارية دولية تجاوزت العقدين من الزمن.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في «البيت» محمد توفيق الطحاوي أن هذا التخارج يعد ثالث تخارج ناجح للشركة في قطاع التطوير العقاري الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال أربع سنوات، وتمكنت الشركة من التخارج من صناديق عقارات صناعية بقيمة بلغت 24 مليون دولار.

وأضاف الطحاوي أن الشركة ستقوم على أعقاب هذا الاستثمار الناجح بالاستمرار في طرح فرص مماثلة لتطوير عقارات صناعية في الولايات المتحدة الأميركية تتميز بقصر مدة الاستثمار، بحيث تكون بين 2 و3 سنوات وبعوائد مجزية.

