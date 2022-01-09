271 مليار دولار خسائر العملات المشفّرة خلال أسبوع

مال وأعمال

واصلت العملات الرقمية موجة الخسائر التي بدأتها منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، لترتفع خسائر السوق إلى أكثر من 271 مليار دولار بأول أسبوع من العام الجديد. تأتي هذه الخسائر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي ميله نحو سياسة أكثر تشددا وتوقعات برفع أسعار الفائدة على نحو أقرب، مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وهوت العملات المشفرة بشكل كبير مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، واتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة. وكانت عملة «بيتكوين» قد سجلت ذروة قياسية عند مستوى 69 ألف دولار خلال تداولات نوفمبر الماضي. على صعيد التداولات وخلال تداولات أول أسبوع من العام 2022، تراجع رأس المال السوقي للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 12% لتخسر نحو 271.8 مليار دولار من قيمتها بعدما هوت من مستوى 2236.6 دولار في تعاملات بداية العام إلى مستوى 1964.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

