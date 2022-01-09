وزارة النفط تشدد من إجراءات الوقاية من متحور «كورونا»

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن تشديد الإجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتشار المتسارع للمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وبهدف الحفاظ على صحة العاملين وتحسين الوضع الصحي في مواقع العمل .

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إنه التزاماً من الوزارة برعاية مصالح وأمن الموظفين في مبنى المجمع النفطي فقد تم تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامة العاملين وأسرهم، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظاً على الصحة العامة والحرص على التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين أثناء التنقل والتواجد في مقر العمل وتنفيذ الأعمال إلكترونياً عن بُعد.

وفي هذا السياق، ذكر وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح، أن لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في وزارة النفط حريصة على تشديد الإجراءات والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفقاً لما ورد في تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (360/1) وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2021/16)، وعلى التعميم الإداري رقم (36) لسنة 2021، في حال رصد ممارسات خطأ مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن معدلات التطعيم داخل وزارة النفط وصلت لنسب مرتفعة للغاية وذلك للحاصلين على الجرعة الثانية والتنشيطية، فضلاً عن الانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية لجميع العمالة الخدمية داخل الوزارة بنسب وصلت إلى 100 في المئة.

وذكر الصباح ان اللجنة حريصة على تكثيف الزيارات الميدانية التفقدية في مبنى وزارة النفط، وذلك للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية ورصد السلوكيات غير الصحيحة واتخاذ إجراءات بشأنها، بالإضافة إلى التوعية عبر العلامات الإرشادية والملصقات الخاصة بالتباعد، فضلاً عن التوعية الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة النفط.

هذا وتتألف لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والاشتراطات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة والمتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في وزارة النفط من وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م.خالد وليد الديين رئيساً للجنة و مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح نائبا للرئيس، وعضوية كل من مراقب الخدمات الإدارية والفنية بشار خليل البلوشي، ومهندسة اختصاصي البترول رزان أحمد الدعيج، ومهندس اختصاصي ميكانيك بشار خلف الشطي، ومهندس الصناعة جاسم محمد العريعر، ومنسق إداري معاملات مريم قاسم إقطامي، ومساعد منسق إداري معاملات حسين داود الصراف.

