أسعار الخام تتقلب على نيران كازاخستان وليبيا

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط عند التسوية حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا بجانب صدور تقرير التوظيف الأميركي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي الفدرالي.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 24 سنتا توازي 0.3% لتبلغ عند التسوية 81.75 دولاراً للبرميل.

وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 56 سنتا توازي 0.7% لتبلغ عند التسوية 78.90 دولاراً للبرميل.

والخامان بصدد تسجيل زيادة تقترب من 5% في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر مدفوعة بالمخاوف بشأن الإمدادات.

وسيطرت قوات الأمن على ما يبدو على شوارع مدينة ألما اتا، كبرى مدن كازاخستان، اليوم الجمعة في حين أعلن الرئيس استعادة النظام الدستوري في معظمه بعد يوم من إرسال روسيا قوات للتصدي لانتفاضة.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

وارتفع المؤشران دولارا في وقت سابق من الجلسة، لكن سوق النفط، إلى جانب أسواق الأسهم ومؤشر الدولار، تعرضت لضغوط بعد أن جاءت أرقام التوظيف الأميركية أقل مما كان متوقعا.

في الوقت نفسه، لا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، نمو الطلب.

