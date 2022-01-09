«أسوان الجديدة».. انتفاضة عصرية على أكتاف التاريخ

Sunday النهار

«من صحراء ورمال إلى جنة وجمال»..هكذا يمكن وصف الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة، التي تبعد عن مدينة أسوان القديمة نحو 12 كيلو بعد أن نجحت وزارة الإسكان المصرية في تحويل المكان من صحراء تكسوها الرمال غرب النيل إلى منتجع سياحي جميل.

فبعد اكثر من الفي عام من العصر الذهبي لأسوان، عادت الى الصورة بأجمل تفاصيلها من خلال اسوان الجديدة التي تعد احدى مدن الجيل الرابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

فالزائر لاسوان لابد ان يزور اسوان الجديدة التي تحولت الى لوحة فنية غاية في الجمال والروعة الممزوجة بجمال وطيبة شعبها الذين يقدمون المساعدة للجميع بابتسامة رائعة صعب ان تجدها في اي مكان في العالم.

فعندما تطأ قدماك اسوان تجد الجميع يطلب منك بعد زيارة اثارها الخالدة ان تزور الممشى السياحي بكورنيش مدينة أسوان الجديدة، والذي يعد واجهة المدينة سياحياً، وبمجرد ان تقع عيناك على الممشى لا تجد كلمات تقال سوى سبحان الله من روعة المكان على ضفاف النيل في صعيد مصر الذي اصبح تحفة فنية على ضفاف النيل في درة النيل شمال غرب مدينة أسوان، وحيث طول الممشى 6 كيلو مترات يتكون من الجزء الشمالى لكوبري أسوان المعلّق بطول 1800 متر، والجزء الجنوبي بطول 4200

متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهري، ومشايات، ومساحات خضراء، ومقاعد للمواطنين، وباركنج للسيارات، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ منطقة المارينا -إحدى مناطق الممشى- بطول 1850 متراً، وبها عدد من الشاليهات.

ويضم الممشى السياحي مساحات خضراء وكراسي انتظار مطلة على النيل مباشرة في موقع مميز لا يحتوي على مراسي أو مراكب سياحية تحجب الرؤية عن المواطنين، ويتألق به مشروع المسرح المكشوف المقام على مساحة 5.5 أفدنة، والذي يتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة.

ويتميز هذا المتنزه العالمي الذي أصبح واجهة مشرفة ضمن المواقع المميزة فى أسوان بجمال المنظر وسط الطبيعة الساحرة الخلابة أمام النيل وروعة التطوير وجمال الإضاءة المسائية، وهو ما يدفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى التقاط الصور التذكارية، وتحول المكان إلى قبلة المناسبات وحفلات الزفاف لالتقاط صور السيشن والفرح في هذا المكان بعد ان كانت مدينة أسوان الجديدة توصف قبل ذلك بأنها مدينة الأشباح. وتم تنفيذ مشروع اسوان الجديدة على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا بكلفة استثمارية تصل لنحو 3.5 مليارات جنيه، ويضم المشروع أيضاً منطقة الفيلات 143 فيلا على مرحلتين، وكذا الحديقة النيلية والبازارات النوبية، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، بجانب أول مسرح روماني على ضفاف النيل بصعيد مصر بسعة 3 آلاف متفرج.

وسوف تستوعب مدينة اسوان الجديدة عدد سكان 850 ألف نسمة في 2050، وهذا العدد ليس صغيرا، قياسا بعدد سكان محافظة أسوان، التي تعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية، ولا يتعدى سكانها 2 مليون نسمة.

والجدير بالذكر ان مدينة أسوان الجديدة تبلغ مساحتها حوالي 22.3 الف فدان، وتم اعداد مخطط مخصص لأنشطة مختلفة، من «مناطق سكنية – خدمية – سياحية وترفيهية – منطقة صناعية – منطقة حرة – مناطق لوجستية» باستثمارات بلغت «ثلاثة مليارات جنيه»، لكن ما يميز المدينة الجديدة، أن لها إطلالة على نهر النيل، ما أعطاها مجالاً لإنشاء حي سياحي متميز مساحته 1000 فدان، وجرى افتتاح المرحلة الأولى منه بحدود 300 فدان.

وتضم اسوان الجديدة ثورة في الخدمات الصحية والتعليمية بجانب الكثير من المعالم السياحية الجاذبة تمتزج بجمال النيل والمناظر التراثية الخلابة، مما يجعلها انتفاضة عصرية على اكتاف التاريخ العريق.

