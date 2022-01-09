السجون في الكويت.. من «دكان السوق» إلى فندق 5 نجوم

Sunday النهار

كانت السجون في الكويت قديماً عبارة عن دكان كبير في وسط السوق، لتتطور مع مرور الزمن إلى مبانٍ حديثة متكاملة، ولم يكن للسجون في الكويت قبل عام 1955 لوائح تحكم المسجونين من الخارجين على القانون، كما لم يكن هناك سجن للنساء أو «دار للأحداث».

وكان السجن في الكويت، وفق المؤرخ الكويتي عبدالله الحاتم في كتابه «من هنا بدأت الكويت»، عبارة عن دكان كبير واقع في وسط السوق ما بين مسجد السوق الكبير وقيصرية التجار في الجهة الشرقية منهما، وفي زمن الشيخ الراحل مبارك الصباح تم نقل السجن إلى مكان يقع قرب البحر عند منحدر «بهيتة» جنوبي قصر السيف تماماً.

وجاء في الكتاب أنه في أواخر عهد الشيخ الراحل أحمد الجابر «تطورت الحياة في البلاد واتسع العمران، وزادت حركة التجارة وكثر الأجانب القادمون إلى الكويت، ما أدى الى زيادة وتنوع المشاكل والقضايا، فرأت الحكومة نقل السجن من موضعه في السيف إلى سجن المجانين الواقع في الصفاة خلف دائرة البلدية القديمة، بعد أن تم نقل نزلاء هذا السجن إلى بناء خاص بهم».

وأوضح الحاتم «أنه كان على السجين عند خروجه من السجن أن يدفع ما بين ثلاث إلى خمس روبيات وإلا يبقى في السجن حتى يدفع المبلغ كاملاً، حيث يذهب هذا المبلغ الى السجان ويسمى «خدمة» أي مقابل خدمته للسجين طوال فترة سجنه».

وأضاف الحاتم أنه «مع تطور الحياة المدنية في الكويت وزيادة عدد السكان ظهرت الحاجة إلى تنظيم السجون وتحديثها، فكانت بداية النظر في التحديث والاهتمام بها في الثاني من أكتوبر 1954 عندما أرسل نائب رئيس الشرطة آنذاك الشيخ الراحل سعد العبدالله كتاباً إلى اللجنة التنفيذية العليا دعا فيه إلى الاهتمام بالسجون ورفع مستواها وجعلها أداة إصلاح وتعليم وتهذيب ومعالجة العقدة النفسية للمجرم الخارج عن القانون التي قادته للاجرام وجعله مواطنا صالحا نافعا للمجتمع».

وذكر الحاتم أنه بعد عرض هذا الكتاب على اللجنة التنفيذية العليا في اجتماعها آنذاك وبعد المداولة اتخذ القرار رقم 52/31 بإقامة مصلحة خاصة ترعى السجون ووضع الأنظمة الخاصة بها.

وأضاف أن عضو اللجنة التنفيذية آنذاك سمو الشيخ صباح الأحمد بعث برسالة إلى القائم مقام كمال عبدالحميد عضو مجلس قيادة الثورة في مصر ومدير الشؤون العربية بمجلس قيادة الثورة يبلغه أن حكومة الكويت اعتزمت إنشاء سجن حديث الطراز وأن اللجنة التنفيذية أوكلت إليه ترشيح خبير مصري تتوافر لديه الخبرة الشاملة في هذا الشأن وتم اختيار الأميرالاي حسين الصباغ لهذه المهمة لما يتمتع به من خبرة وكفاءة.

وأشار الحاتم إلى أن الصباغ قام بعد وصوله إلى الكويت بكتابة تقرير عن وضع السجون في البلاد، مقترحا البدء بإنشاء سجن حديث يستوعب حاجة البلاد وطلب اعتماد اللجنة العليا لكي يبحث تفصيلات إنشاء سجن مع دائرة الأشغال ثم مباشرة تنفيذ التصميم.

وحديثا، يتم العمل على انشاء السجن المركزي الجديد والذي سيكون على طراز فنادق فئة 5 نجوم من حيث الشكل والمساحة، سيكون الأرقى على مستوى الشرق الأوسط.

وكان رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان علي البغلي اكد في تصريح سابق له أن ظاهرة الاكتظاظ من أبرز المشكلات التي لا تزال تؤرق المؤسسات الإصلاحية، حيث بلغ عدد النزلاء 4500 نزيل و نزيلة في السجون، فيما الطاقة الاستيعابية لها لا تتجاوز الـ3000 نزيل.

وأضاف البغلي أن «المسجونين» على ذمة قضايا المخدرات تأتي بالدرجة الأولى وهو ما يعكس حجم المشكلة مجتمعياً.

من جانب آخر، كشفت إحصائية أن الجانب الصحي للنزلاء جيد وأن 80% منهم تلقوا اللقاحات ضد فيروس كورونا، وأن معدل المرضى ما بين 100 إلى 150 حالة فقط، من الإجمالي العام للنزلاء.

