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ستيفاني صليبا: أشارك في «سنوات الجريش».. وماما حياة كتلة من الحب


كشفت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا عن مشاركتها في مسلسل مع النجمة الكويتية حياة الفهد بعنوان «سنوات الجريش» في رمضان 2022.
وعبرت عن فخرها الكبير بهذه التجربة التي ستجمعها بسيدة الشاشة الخليجية قائلة: «ماما حياة كتلة من الحب». 
المسلسل درامي تاريخي، تلعب فيه صليبا دور البطولة إلى جانب الفنانة حياة الفهد ونخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، وهو من إنتاج «مدينة عجمان الإعلامية» و«مؤسسة دبي للإعلام» ومن تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبدال.
وأعربت صليبا عن سعادتها الكبيرة وحماستها بانطلاق تصوير مشاهدها في المسلسل، خصوصاً بعد مرور أكثر من شهر على التحضير لشخصية لينا التي تؤديها في العمل. وتابعت ستيفاني قائلة: «دور «لينا» الذي أقدمه في المسلسل صعب ومركب، وقد تطلب مني مجهوداً جسدياً وتدريباً عسكرياً لساعات طويلة».


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