أول حصاد «?و».. ثلاثة أفلام كويتية جديدة

Sunday النهار

منذ انطلاقة منصة «?و» وهي تحقق مجموعة من الانجازات التى تضاف الى رصيد الشباب الموهوبين في الكويت والمنطقة.

ومن ابرز ملامح الحصاد على صعيد السينما انجاز ثلاثة افلام روائية كويتية جديدة ضمن سلسة الافلام الكويتية الجديدة للموسم الاول من نتاجات «?و». ويمثل هذا الحصاد في الحين ذاته التوجة الحقيقي في الاهتمام بالشباب وفتح افاق للتعاون الفني المثمر مع جيل الشباب الذين يمثلون الرهان الحقيقي لمثل «فو» وقياداتها.

والافلام الجديدة التي قدمت في بداية انطلاقة «?و» منها فيلم «أوسكار» من تاليف واخراج محمد الحملي وبطولة عبدالرحمن العقل.

وعدد من النجوم ويتطرق العمل عن صحافية تكشف اسرار ومسيرة فنان مشهور حقق الكثير من الجوائز حيث تعلن عن ان جميع الجوائز التى حققها ذلك النجوم كانت بلا وجه حق.. فماذا وراء حكاية تلك الصحافية؟

اما فيلم «حطب دامه» فهو كوميديا اجتماعية تروي حكاية الشاب فايز والشابة ليلي الذين يجدان نفسيهما وسط مغامرة كبيرة يتحكم في ادراتها اثنان من كبار التجار وهو من تاليف بدر محارب واخراج صادق بهبهاني وتمثيل حمد العماني وعلى جمعة وحسين المنصور وغادة الكندري.

اما الفيلم الثالث فهو بعنوان «حاتم صديق جاسم» وهي كوميديا سوادء حول حكاية الصديقين حاتم وجاسم من تأليف واخراج احمد ايراج ومن بطولة احمد ايراج واحمد حمدي ورانيا شهاب.

هذا ويتضمن الموسم الجديد حزمة اخرى من الاعمال السينمائية الروائية الكويتية الجديدة بالاضافة لعدد متميز من النتاجات الدرامية التلفزيونية وايضا البرامج التى راحت تستقطب الاهتمام والمتابعة.

وتحمل بصمة جيل من الشباب الموهوب وحري بالذكر ان «?و» منصة اعلامية غير ربحية تهتم بجيل الشباب في الكويت والعالم العربي.

