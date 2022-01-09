«جلسات العاذرية» جمعت راشد الماجد وهدى الفهد

Sunday النهار

واصل «موسم الرياض» مفاجآته جاذباً أكبر عدد من الزوار وفي واحدة من احدث المناطق هي «العاذرية» التي تعد مكانا خلابا وجاذبا للجمهور، كان الحضور الغفير فيها على موعد مع اولى «جلسات العاذرية» التي تقدمها هيئة الترفيه من تنظيم واشراف «روتانا للصوتيات والمرئيات» في ليلة غنائية لا تنسى نجمها راشد الماجد وشاركته في الحفل الفنانة السعودية هدى الفهد.

والبداية مع هدى الفهد التي قالت عن شعورها بمشاركتها مع النجم راشد الماجد في الحفل» هو شعور جميل واعتبر نفسي من المحظوظين بهذه الفرصة ووجودي الليلة مع راشد شرف عظيم واضافة الى مسيرتي الفنية.

وقدمت هدى في الحفل عدداً من الاغاني لفنانين كبار اضافة الى احدث اغانيها، فغنت «سر حبي» لأبوبكر سالم، ثم من اغانيها قدمت «الى الساكن» و«من البداية»، لتقدم بعدها «الدنيا دوارة» لماجد المهندس، واغنية «اما براوة» لحسين الجسمي.

اما راشد الماجد فقد صرح عن مشاركة هدى الفهد معه في الجلسة قائلا «انا دائما داعم للاصوات الجديدة والشباب من جلسات وناسة، والان انا في روتانا مع سالم الهندي ندعم الشباب وهناك اصوات قادمة حلوة» وقد اطرب راشد الحضور باغانيه التي قدمها ومنها: (الاسد، اشقر على اشقر، أبشر من عيوني، يسلم راسك، شرطان الذهب، عشيري، أجيبه).

