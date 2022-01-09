الفخراني وياسمين.. أبرز الغائبين عن رمضان

Sunday النهار

يشكل موسم الدراما الرمضانية، واحداً من أهم المواسم التي يحرص الفنانون على التواجد بها،لما يحققه من نسبة مشاهدة ومتابعة عالية من الجمهور العربي، وهو ما جعل البعض يطلق عليه «المارثون» نتيجة الرغبة الشديدة من الجميع في الفوز بنصيب الأسد من نسب المشاهدة، ومع اقتراب الموسم أتضحت الصورة المبدئية لشكل السباق المقبل 2022. أول الغائبون عن الموسم الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي تأكد غيابه رغم نجاح أخر أعماله «نجيب زاهي زركش» الذي عرض في 2021. ويأتي غياب الفخراني بسبب قصر الفترة التحضيرية لأي عمل من الممكن أن يوافق عليه وقرب الشهر الكريم ،والمتوقع له بداية شهر أبريل المقبل. فيما تغيب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الموسم أيضا وذلك بسبب الحالة الصحية الخاصة بها، والتي تتوجب حصولها على فترة راحة وعدم الحركة الكثيرة التي قد تؤثر على حالتها الصحية. وهو ما جعلها تغيب وبشكل مؤكد، وأكثر ما أكد ذلك هو سفرها إلى سويسرا مرة أخرى من اجل الاطمئنان على حالتها هناك. يذكر أن أخر أعمال ياسمين كان مسلسل «اللي مالوش كبير» مع الفنان أحمد العوضي، ومحمود حافظ وهدى الأتربي وعايدة رياض وفتوح أحمد وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.