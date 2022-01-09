غرائب كأس أمم أفريقيا

Sunday النهار

تنطلق اليوم الأحد النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة شديدة بين المنتخبات كعادتها دائما لكنها أيضا لا شك ستكون حافلة بالمفاجآت والحوادث الغريبة التي نادرا ما تحدث خارج حدود القارة، أبرزها توعد رئيس دولة غينيا للاعبي منتخبه بإعادة الأموال التي صُرفت عليهم حال خسارتهم للكأس، وهجوم إرهابي أجبر منتخب توغو على الانسحاب، ورقصة حارس الكونفو الديموقراطية التي تم طباعتها على الملابس فيما بعد، بالإضافة إلى القميص الأبيض الشهير لهيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الحالي.

الكأس أو إعادة الأموال

أثار تصريح رئيس دولة غينيا المؤقت العقيد مامادو دومبويا للاعبيه موجة من السخرية بعد رسالته لهم أنهم أمام خيارين خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون، إما الفوز بالكأس أو إعادة الأموال التي صرفتها الدولة عليهم. وقال العقيد للاعبين: «اجلبوا الكأس أو أنكم ستسددون المبالع التي صرفت عليكم، من خلالكم يجب أن نشعر بعظمة شعب غينيا، يجب أن نستعيد كرامة وشجاعة هذا الشعب، الدولة حاولت هذه السنة توفير ظروف مناسبة لكم». ويلعب المنتخب الغيني في المجموعة الثانية بجانب مالاوي وزيمبابوي والسنغال.

هجوم إرهابي

هوجمت حافلة منتخب توغو أثناء تواجد الفريق في نسخة 2010 من البطولة التي أقيمت في أنغولا. وأعلنت جماعة «جبهة تحرير كابيندا» التي تطالب بانفصال منطقة كابيندا عن أنغولا مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع ضحيته المسؤول الإعلامي للفريق، والمدرب المساعد وسائق الحافلة.

وعلق أديبايور الذي اعتزل دوليا بسبب الواقعة لكنه عاد عن قراره بعد ذلك عن الحادث قائلا: «كنت ضمن أولئك الذين حملوا المصابين إلى المستشفى، الجميع كانوا يبكون، ويتصلون بعائلاتهم من أجل توديعهم لأنهم رأوا الموت بأعينهم».

وفي أعقاب الحادث قررت حكومة توغو إرسال طائرة خاصة للفريق والانسحاب من البطولة التي توجت مصر بلقبها لاحقا.

قمصان الأسود

ظهر منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة عام 2000 بزي أثار جدلا كبيرا خلال نسخة 2002 بعدما ارتدى لاعبوه قمصانا بدون أكمام، وبالرغم من اعتراض الاتحاد الدولي حينها ورفضه خوضهم بالزي ذاته لمنافسات كأس العالم مما أجبر الشركة الراعية على إضافة الأكمام، إلا أن القميص كان فأل خير على منتخب الأسود غير المروضة وتمكنوا حينها من حصد لقب نسخة 2002 للمرة الثانية على التوالي. ولم يقف الجدل المثار على زي الكاميرون عند هذا الحد، ففي نسخة 2004 لعب رفاق إيتو منافسات كأس الأمم بزي مكون من قطعة واحدة، وهنا استشاط سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي: القواعد معروفة، قميص واحد وسروال واحد وجورب واحد. وسمح «فيفا» للمنتخب الكاميروني بارتداء هذا الزي خلال دور المجموعات فقط لكنهم طلبوا منهم تغييره في ربع النهائي، وهو الأمر الذي لم تستطع الشركة الراعية تلبيته. خرجت الكاميرون على يد نيجيريا في ربع النهائي، وغرمتها «فيفا» بمبلغ يفوق 150 ألف دولار وخصم 6 نقاط من مشوارهم بتصفيات المونديال، لكن احتجاج الاتحاد الكاميروني ولجوئه للقضاء أنصف المنتخب الإفريقي ولم تطبق العقوبة.

هيرفي يتصبب عطراً

«كنت أحرص على ارتداء القميص الأبيض دائما وفي أمم أفريقيا 2010 خسرنا (منتخب زامبيا) من الكاميرون وكنت أرتدي حينها قميصأ أزرق، وقررت بعد تلك المباراة عدم خلعه أبدا»

هكذا علق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الحالي لإذاعة «بي بي سي» عن ارتباطه بقميصه الأبيض وتفضيله الظهور به خلال أي مباراة يخوضها.

وتسبب القميص في دهشة مشجع مغربي أهداه رينارد قميصه حينما كان يدرب «أسود الأطلس» إذ قال المشجع الشهير «مومو» لصحيفة فرنسية: «رائحة القميص جيدة جدا، لا بد أن الرجل يتصبب عطرا لا عرقا».

وفاز رينارد وهو يرتدي قميصه المحبب ببطولتي أمم أفريقيا 2012 و2015 مع منتخبي زامبيا وساحل العاج ليصبح أول مدرب في تاريخ أفريقيا يتوج ببطولة الأمم رفقة منتخبين مختلفين.

عشب مصبوغ

تحدث وائل جمعة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق في تصريحات تلفزيونية عن بعض الغرائب التي واجهها خلال رحلاته إلى أدغال أفريقيا. وقال جمعة: «أفريقيا لها العجائب والغرائب، رأيت أمورا غريبة كثيرا داخل القارة، مثل صبغ أرضية الملعب باللون الأخضر بدلا من تغيير العشب، وقبل ذلك لعبت على أرضية ملعب عشبها مرتفع عن الأرض تقريبا لنصف متر، لم نكن نستطيع الركض».

وعن أغرب ما شاهده داخل القارة السمراء، علق جمعة: «كنا نلاقي منتخب ساحل العاج على ملعبه، الجماهير منعتنا من دخول الملعب إلا بعد ذبح خنزير أمامنا ومرورنا عليه أثناء الدخول». ويعد وائل جمعة ركيزة أساسية ضمن الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي فاز بكأس أفريقيا لثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

رقصة كيديابا.. علامة تجارية

اشتهر روبرت كيديابا حارس منتخب الكونغو الديموقراطية ونادي مازيمبي برقصته الزاحفة الشهيرة عقب إحراز زملائه للأهداف، وجذبت هذه الاحتفالية الأنظار خلال نسخة 2015 مع احتلال الكونغو الديموقراطية للمركز الثالث وتكرار احتفالية الحارس سبع مرات مع كل هدف للفريق. وقال كيديابا عن رقصته: «الحركة التي أقوم بها عقب كل هدف يحرزه زملائي هي تمرين لعضلات البطن، أقوم بها بالأساس في تدريباتي اليومية، عندما قمت بها للمرة الأولي شعرت بأنها تجلب لنا فألا جيدا، ولذلك أواظب دائما على فعلها حينما نتمكن من هز شباك المنافسين. وأعلن الحارس عقب اعتزاله عن تحويل رقصته إلى علامة تجارية خاصة بالملابس والمعدات الرياضية».

الدفع قبل السفر

واجهت بعثة منتخب الغابون أزمة كبرى بطلها نجوم الفريق قبيل أيام من انطلاق البطولة الحالية، حيث شهد معسكر المنتخب الغابوني حالة من الارتباك بسبب رفض اللاعبين السفر إلى الكاميرون الذي كان مقررا له الأربعاء الماضي. وكشفت صحيفة «غابون أول سبورت» الغابونية في تقرير لها الخميس أن نجوم المنتخب بقيادة بيير إمريك أوباميانغ هداف أرسنال الإنكليزي، رفضوا السفر إلى الكاميرون بعدما أمهلوا وزير الرياضة 3 أيام، انتهت الأربعاء، للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة. وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر من داخل المنتخب أن اللاعبين أصروا على عدم السفر حال عدم حال الأزمة، استنكروا في الوقت ذاته تهديد أحد مسؤولي الاتحاد الغابوني بالاعتماد على اللاعبين المحليين حال لم يتراجعوا عن موقفهم. وبقي لاعبو الغابون 3 ساعات في بهو الفندق قبل أن يعودوا إلى غرفهم لاحقا. وغادرت البعثة لاحقا بعد حل أزمة المستحقات المالية للاعبين. وكشف موقع «غانا سوكر نت» الغاني أن الاتحاد الغابوني لكرة القدم دفع 26 ألف دولار لكل لاعب في المنتخب الغابوني، ما جعلهم يتراجعون عن فكرة عدم السفر، في حين نشر أومبايانغ صورة له من داخل الطائرة وهو في طريقة للكاميرون للمشاركة في البطولة، قبل أن يصاب اللاعب بفيروس كورونا. وتبدأ الغابون مشوارها بمواجهة جزر القمر غدا الاثنين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كذلك غانا والمغرب.

مباراة في 80 دقيقة فقط

حالة نادرة شهدتها مباراة ساحل العاج مع أثيوبيا في تصفيات البطولة الحالية، وذلك عندما أصيب حكم اللقاء الغاني تشارلز بولو بالإعياء في الدقيقة 80، وبات غير قادر على استكمال اللقاء. وحسب اللوائح، فمن المفترض أن يكمل الحكم الرابع قيادة اللقاء، إلا أنه كان عاجي الجنسية مما جعل هذا الإجراء غير ممكن بحكم كون منتخب «الأفيال» أحد طرفي المباراة. وجاء قرار منسق المباراة المفاجئ بإنهاء اللقاء قبل نهايته بـ10 دقائق على الأقل، عندما كانت النتيجة 3-1 لصالح أصحاب الأرض. وأهلت النتيجة منتخبي ساحل العاج وإثيوبيا إلى النهائيات، على حساب مدغشقر والنيجر اللتين تعادلتا في لقاء آخر من دون أهداف.

من الفاجعة إلى التألق

تعرض المنتخب الزامبي لفاجعة حقيقية، بتحطم طائرة المنتخب الوطني عام 1993، ووفاة 18 لاعبا وعدد من الطاقم الفني للمنتخب. وقرر الاتحاد الزامبي المشاركة في كأس أمم أفريقيا 1994 التي أقيمت في تونس بقيادة النجم كالوشا بواليا الذي نجا من الحادثة لتأخره عن الالتحاق بالفريق بسبب احترافه مع ايندهوفن الهولندي. رغم المأساة، فإنه تم ولادة جيل جديد سريعا للمنتخب الزامبي بقيادة كالوشا بواليا، حيث نجح في أول مشاركة رسمية، في كأس أمم إفريقيا 1994، بالوصول لنهائي النسخة التي استضافتها تونس. وفي طريقها للنهائي، نجحت زامبيا خلال دور المجموعات في الفوز على حامل اللقب ساحل العاج بهدف من توقيع كينيث ماليتولي لاعب الترجي التونسي في ذلك الحين، والذي كان هدف المنتخب الوحيد خلال دور المجموعات. بعدها فازت زامبيا 1-0 على السنغال في ربع النهائي و4-0 على مالي في نصف النهائي لتصل للمباراة النهائية دون تلقي أي هدف، وتواجه نيجيريا. وقدمت زامبيا عبر إيلجا ليتانا بعد 3 دقائق، لكن إيمانويل أمونيكي لاعب الزمالك المصري وقتها، سجل هدفين ليكسر صيام الشباك الزامبية عن استقبال الأهداف وينهي حلم التتويج القاري، ويمنح نيجيريا اللقب.

