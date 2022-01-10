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سعادتي لا توصف عندما يقوم قطاع خاص بتكريمي ارضاء لي على الجهود التي قمت بها بالوسط الفني ولم يكن من الجهات الرسمية التي كنت اتوقع منهم الجائزة التقديرية»، هذا ما صرح به الفنان القدير محمد جابر خلال مبادرة عبرت عن التقدير والاحتفاء ببصمته في الساحة الفنية المحلية حيث قامت شركة «dealer & trader» بتكريمه بحضور جمع كبير من الفنانين تتقدمهم الفنانة القديرة مريم الصالح والفنانون باسمة حمادة، هيا الشعيبي، هدى الخطيب واخرون.

كما اعتبر الفنان القدير محمد جابر التكريم مفاجأة وعبر عن سعادته وشكر القائمين على التكريم على ذلك وقال ايضا «جاءت الخطوة بعد المقابلة التلفزيونية التي صرحت بها باني الى الان لم تكرمني الدولة وانا «ما قلت شيء غلط»، بل قلت الحقيقة «ومحد عطاني جائزة الدولة التقديرية»، ومن حقي ان اقول هذا الكلام لانني استحق ومن اقدم الفنانين في الكويت ولي 64 سنة وانا في هذا المجال ومن هم اقدم مني هم كل من محمد المنيع وابراهيم الصلال.

من جانبها قالت الفنانة القديرة مريم الصالح بأن الفنان محمد جابر قامة من قامات الكويت وعلقت قائلة بأنه من مؤسسي المسرح، وكان مع محمد النشمي، لافتة، أنه من المفترض من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تكريمه وقد تأخروا بذلك وهناك أيضا عبدالرحمن الضويحي، وحسين الصالح فهم يعدون من المؤسسين الذين خدموا الحركة الفنية. من جانبها ووصفت الفنانة باسمة حمادة الفنان محمد جابر بأنه هرم من أهرامات الفن الكويتي الخليجي فهو من الفنانين الذين حفروا بالصخر من أجل أن يكون لدينا وسط فني كويتي خليجي فهو من الفنانين الذين أعطوا بوفاء ومحبة، لافتة إلى أنها عملت معه عدة أعمال فوجدته بمثابة الأب الحنون وأعطاها النصيحة والخبرة.

وقالت الفنانة هيا الشعيبي بأن الفنان القدير محمد جابر يستحق التكريم وعلقت قائلة «الفنان محمد جابر أبونا كلنا وإن شاء الله كل سنة يكرم ولا يقتصر تكريمه على هذه السنه»، لافته إلى أنه من المفترض أن يتم تكريم فنانين آخرين من جهات الدولة.

أما الفنانة هدى الخطيب فقالت بأنها تعتبر التكريم لأي فنان له قيمه كبيرة جدا لأنه إنصاف لجهدك ومشوارك الطويل، والسنوات التي عانى فيها الفنان في تقديم أعمال وأخذت منه جهداً وتعباً، ووصفت الخطيب التكريم بأنه اعتراف أيضا بأن مشوارك كان مثمرا في تقديم رسالة جميلة للناس الذين استفادوا منها في حياتهم.

اما مديرة تطوير شركة «dealer & trader» التابعة لشركة وفرة للخدمات المالية شروق الرشود فأكدت أن الفنان محمد جابر له جهود كبيرة وقدم الكثير من المسلسلات والبرامج التي أثرت الساحة الفنية وقالت «نتشرف بتكريم الأستاذ والفنان الكبير محمد جابر بما أنه من النخبة العريقة ومن أوائل فناني الأبيض والأسود إلى يومنا هذا، قدم لنا كثيراً من الفن، أضحك الناس وأثلج قلوبهم وأسعدهم في كثير من برامجه»، لافتة إلى أن التكريم جاء تقديرا لأعماله فقد أعطى الكثير من وقته وعمره وجهده، مشيرة إلى أنهم في المستقبل يخططون لإقامة سلسلة من التكريمات للفنانين.

