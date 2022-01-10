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في الوقت الذي يحتفل فيه صناع فيلم «من اجل زيكو» للفنانة منة شلبي والفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بردود الفعل حول نزول برومو والأغنية الدعائية للفيلم والتي حملت اسم «الغزالة رايقة»، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث يواجه العمل هجوما حادا من قبل الجمهور واتهامات بالسرقة.

بداية الأمر مع نزول البرومو الدعائي للفيلم الذي حقق ملايين المشاهدات في أيام قليلة فقط، منذ الطرح حيث ظهر في البرومو عائلة «زيكو» التي تتكون من الفنانة منة شلبي التي تقوم بدور الأم والفنان كريم عبد العزيز الذي يقوم بدور الأب والفنان محمد محمود الذي يقوم بدور الجد والفنان محمود حافظ صديق العائلة، وهما عائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسا على عقب عندما يربح زيكو أبنهم الوحيد فرصة المشاركة في مسابقة «اذكى طفل في مصر»، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق في مشوار مليء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

وهو الأمر الذي ربطه الجميع بالفيلم الأميركي «ملكة جمال أطفال سنشاين» والذي تم إنتاجه في عام 2006 وحصل على جائزتي اوسكار وقتها كأفضل نص وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.

وهو العمل الذي تدور أيضا أحداثه في أطار كوميدي حول عائلة تسافر براً من نيومكسيكو إلى كاليفورنيا لحضور مسابقة ملكة جمال الأطفال.

ويتكون فرق الزوج والزوجة من دايتون وفاليري فارس جوناثان وقد كتب النص السينمائي الكاتب مايكل أرندت، وتدور أحداثه لأكثر من 30 يوما في ولاية أريزونا وجنوب كاليفورنيا. وهو الفيلم من بطولة غريغ كينير وستيف كارل، توني كوليت، دانو بول، أبيجيل برسلين والان. وتبلغ ميزانية الفيلم حوالي 8 ملايين دولار أميركي.

ليربط الجميع بين تلك الأحداث الخاصة بالفيلم الأميركي وفيلم «من اجل زيكو».

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الأمر فقط بل إن الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم «الغزالة رايقة» لم تخلو هي أيضا من الانتقاد والاتهام بالسرقة خصوصا وأنها تحمل اسم أغنية لمطرب شعبي مغمور يدعى محمد نور، طرحها منذ فترة.

ويبدو أن الحظ السيئ يعلم أهله فدخل العمل في أزمة ثالثة وهي الموسيقى الخاصة بالأغنية والتي أخذت من أغنية روسية مشهورة جدا اسمها Wild lioness.

كل تلك الأمور جعلت الفيلم في مرمى النيران،خاصة وأنه الإنتاج الأول للمخرج بيتر ميمي في السينما بعد أن قدم نفسه كمخرج مميز طوال السنوات الماضية من خلال العديد من الأعمال القوية ولعل أهمها مسلسل «الاختيار» بجزأيه الأول والثاني.

وصور بيتر ميمي الفيلم في فترة بسيطة وتم تصوير بعض المشاهد في صحراء حلوان والتي مثلت أغلب مشاهد الفيلم قبل أن يصور بعض المشاهد في شوارع القاهرة واحد الحارات التي تعيش بها الأسرة.

فيلم «من أجل زيكو» بطولة منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

