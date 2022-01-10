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انتقل الى رحمة الله تعالى مدير عام الإنتاج البرامجي المشترك والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون الأسبق فوزي التميمي بعد معاناة مع مرض السرطان وذلك بعد قراره بتوقيف علاجه في أميركا والعودة الى الكويت لاستكمال علاجه.

ويعد الراحل من رجالات الاعلام المشهود لها بالامانة والاتزان وعلى قدر المسؤولية التي يكلف بها سواء في وزارة الاعلام او مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون التي استطاع من خلال مناصبه التي اوكل بها ان يبرز كل قطاع يكون تحت مسؤوليته وقد ابنه عدد كبير من زملائه في الوسط الاعلامي، وايضا عدد من الفنانين الذين أكدوا أن خسارته لا تعوض فهو «فقيد الاعلام الكويتي».

وتتقدم «النهار» بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

