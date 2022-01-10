إضاءات

بدأ برنامج «Iraq Idol» مع حلقات «تجارب الأداء» حيث تقف المواهب العراقية امام لجنة تحكيم مؤلفة من الفنانين حاتم العراقي ورحمة رياض وسيف نبيل. مرحلة «تجارب الاداء» تمتد على اربع حلقات تُعرض على مدار أسبوعين، على أن تبدأ بعدها مرحلة العروض المباشرة ليل كل جمعة. البرنامج تم تصويره في استديوهات «ام بي سي» في لبنان تحت ادارة المخرج كميل طانيوس. الجدير بالذكر أن حلقة خاصة بعنوان «عراق آيدول إكسترا» تُعرض على منصة «شاهد» المفتوحة كل يوم جمعة يقدّمها الفائز بالموسم الأول علي ليو خلال حلقات تجارب الأداء، وبعد الحلقات المباشرة مع مدربي الأصوات لتقييم أداء المشتركين.

