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وقّع المهاجم الدولي قائد نابولي الإيطالي لورنتسو إنسينيي على عقد لمدة أربع سنوات لينضم بموجبه الى نادي تورونتو أف سي الكندي الذي يخوض غمار منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بدءًا من الأوّل من يوليو المقبل، بحسب ما أعلن النادي الكندي أول من أمس.

وسينضم ابن الثلاثين عامًا إلى فريقه الجديد في منتصف موسم الدوري الاميركي «أم أل أس» عقب انتهاء عقده مع النادي الايطالي في يونيو المقبل. وقاد إنسينيي المنتخب الإيطالي للظفر بلقب كأس أوروبا العام الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» الشهير على صاحبة الأرض انكلترا بركلات الترجيح 3-2 اثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وقال بيل مانينغ رئيس تورنتو «هذا يوم تاريخي ومثير لنادينا. لورنتسو لاعب مهاجم من الطراز العالمي في قمة مسيرته الكروية. لقد كان بطلاً لأوروبا مع إيطاليا وقدم عروضاً قوية في أكبر البطولات خلال مسيرته مع فريقه». وأضاف «يملك لورنتسو موهبة لتغيير مجرى المباريات. يخوض كل مباراة بفرح وشغف، وسوف يحب معجبونا وداعمونا مشاهدته». وفشل تورونتو العام الماضي في بلوغ الادوار الإقصائية بعدما وصل إلى نهائي الدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة السابقة، ليحرز اللقب عام 2017، فيما لم يحالفه الحظ عامي 2016 و2019.

