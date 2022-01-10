دوليه

حقق كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس انكلترا بعد فوزه عليه 1-0 أول من أمس.

وخاض الدولي الانكليزي كيران تريبييه مباراته الاولى مع نيوكاسل بعد انضمامه اليه قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية، وهي اولى صفقات نيوكاسل منذ تسلّم صندوق الإستثمارات السعودي ملكية النادي.

ويعيش نيوكاسل الذي يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الممتاز، ظروفًا صعبة حيث فاز بمباراة يتيمة مقابل 8 تعادلات و10 هزائم في «البريميرليغ» هذا الموسم، قبل أن تزيد خسارته المذلّة امام فريق من الدرجة الثالثة جراحه، وذلك تحت انظار جماهيره الغاضبة في ملعبه «سان جيمس بارك». وسجّل جو أيرونسايد هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة من إنطلاق الشوط الثاني اثر تسديدة من مسافة قريبة عقب معمعة داخل المنطقة.وأُلغي هدفان لنيوكاسل خلال اللقاء، فيما أضاع البرازيلي جولينتون فرصة ذهبية للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع، الا أنّ الحارس البلغاري ديميتار ميتوف تصدى للمحاولة.

وتأهل تشلسي الى الدور الرابع بسهولة بعد تخطيه تشيسترفيلد من الدرجة الخامسة 5-1 على ملعبه «ستامفورد بريدج». وسجّل أهداف الفريق اللندني كل من الألماني تيمو فيرنر (6)، كالوم هودسون أودوي (18)، البلجيكي روميلو لوكاكو (20)، الدنماركي أندرياس كريستنسن (39) والمغربي حكيم زياش (55 ركلة جزاء)، فيما سجّل الضيوف هدف الشرف عبر الهولندي أكواسي أسانتي (80) وسط احتفالات صاخبة من جماهيره. وتخطى ليستر سيتي حامل اللقب كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات ليفوز على واتفورد 4-1.سجّل أهداف ليستر كل من البلجيكي يوري تيليمانس (7 من ركلة جزاء) وجيمس ماديسون (25) وهارفي بارنيس (54) ومارك البرايتون (85). وعوض كريستال بالاس تأخره ليهزم ميلوول 2-1 في دربي جنوب لندن. واكتسح برينتفورد نظيره بورت فالي 4-1، فيما ودّع بيرنلي من الدوري الممتاز المسابقة بخسارته أمام ضيفه هدرسيفيلد 1-2. واحتاج إيفرتون إلى التمديد للتغلب على هال سيتي 3-2، على غرار ساوثمبتون الذي احتاج بدوره إلى 120 دقيقة للفوز على سوانسي سيتي بالنتيجة ذاتها.

