دوليه

قلب بوروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين إلى فوز 3-2 أول من امس في منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني المقامة خلف أبواب موصدة، ليضيّق الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر الذي كان خسر أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 الجمعة في افتتاح هذه الجولة.

واستفاد هوفنهايم الفائز على مضيفه أوغسبورغ 3-1 أول من أمس أيضاً، من تعادل فرايبورغ أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد وباير ليفركوزن أمام أونيون برلين بالنتيجة ذاتها 2-2 للتقدم للمركز الثالث والمنافسة على المراكز الأوروبية.

ورفع دورتموند الذي حقق فوزه الـ 12 هذا الموسم، رصيده في المركز الثاني إلى 37 نقطة، ليقلص الفارق بينه وبين العملاق البافاري المثقل بإصابات فيروس كورونا إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد أينتراخت فرانكفورت المبتعد أكثر عن أندية المقدمة عند 27 نقطة في المركز السابع. وصعد هوفنهايم للمركز الثالث برصيد 31 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن فرايبورغ الرابع ونقطتين عن ليفركوزن الخامس.

وقال مدافع دورتموند ماتس هوملس بعد الفوز «لقد تعاملنا مع المباراة بشكل جيد خلال الشوط الثاني وحققنا فوزاً رائعاً وعاطفياً».

وتأخر دورتموند في غضون 24 دقيقة بهدفي المهاجم الكولومبي رافايل سانتوس بوريه (15 و24)، قبل أن يردّ في الشوط الثاني بثلاثية عبر البديل البلجيكي ثورغان هازار (71) والانكليزي جود بيلينغهام (87) والسوري الاصل محمود داوود (89).

وسجل مهاجم هوفنهايم التوغولي إيلاس بيبو (يسار) هدفين وقاد فريقه للفوز على مضيفه أوغسبورغ 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة للدوري الالماني السبت في 8 يناير 2022

في سنسهايم، سجل التوغولي إيلاس بيبو هدفين (38 و44) وأضاف المدافع دافيد روم الثالث (90+3) ليقودا فريقهما هوفنهايم للفوز على أوغسبورغ الذي كان تقدم بعد خمس دقائق من صافرة البداية بفضل النمسوي ميكايل غريغوريتش.

في المقابل، لم يستفد فرايبورغ مفاجأة الدوري هذا الموسم من تعثر بايرن ميونيخ للاقتراب أكثر من المتصدر بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيليفيلد المهدد بالهبوط.

ورفع بيليفيلد رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر. وتابع باير ليفركوزن نتائجه السيئة حيث لم يفز في أي من مبارياته الخمس الاخيرة، لينتزع تعادلاً قاتلاً على أرضه من نادي العاصمة أونيون برلين.

