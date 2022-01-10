دوليه

حقق كل من تايلر هيرو ودانكن روبنسون أعلى رصيد له هذا الموسم مع 33 و27 نقطة تواليًا، ليقودا ميامي هيت المنقوص الى الفوز على متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين فينيكس صنز 123-100 أول من أمس، في أمسية شهدت الانتصار الثامن تواليًا لممفيس غريزليز وسقوط العديد من فرق المقدمة. وقاد الثنائي ليلة مميزة لميامي الذي عادل رقم قياسي في النادي بتسجيله 22 ثلاثية في مباراة واحدة، ثماني منها كانت من نصيب روبنسون الذي سجل محاولتين مهمتين في الربع الأخير أحبطتا محاولة عودة لصنز. وغاب 11 لاعبًا عن ميامي، ثالث المنطقة الشرقية، لأسباب عددة، بينهم نجمه جيمي باتلر. كان دنفن بوكر أفضل مسجل في صنز برصيد 26 نقطة و20 لميكال بريدجز، علمًا أن الفريق اكتفى بالتسجيل بنسبة 38 في المئة في المباراة لتتوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا ويتعرض متصدر الدوري والمنطقة الغربية للخسارة التاسعة هذا الموسم.