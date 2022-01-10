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«القاهرة» - أبوبكر المقدم: قال حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري إن استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك من قائمة المنتخب المصري خطأ فني كبير، مؤكدا أنه لا يقل أهمية عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي. وأضاف أن استبعاد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي قرار خطأ أيضا لأنه قادر على صناعة الفارق في المباريات.

وأثار استبعاد طارق حامد من مباريات المنتخب ثم كأس العرب 2021 جدلا كبيرا قبل أن يواصل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش إثارة الجدل باستبعاد أفشة.

وأشار حسام إلى مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية غدا الثلاثاء ستكون بمثابة اختبار صعب للفراعنة.

