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أقيمت أول من أمس السبت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وأحرز المتسابق المتألق براك الجسمي المركز الأول في فئة (MX1) تلاه جاسم الأنصاري الجسمي ثانيا ثم بدر الدويسان ثالثا، بينما جاء الإماراتي أحمد النعيمي أولاً على فئة (MX2) تلاه عبداللطيف الخنة ثانيا ثم خالد الفايز ثالثا، في حين توج المتسابق البحريني حسين بوطاهر بلقب فئة (كلوب مان)، وجاء عبدالرحمن الناصر في المركز الثاني، وعبدالله الأنصاري ثالثاً.

وقال مدير عام مدينة الكويت لرياضة المحركات محمد العبدالرزاق: إن مسؤولي الحلبة حريصون دوماً على نجاح السباقات التي تستضيفها الحلبة مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة ومتوجهاً بالشكر لكل من أسهم في هذا النجاح.

وأضاف العبدالرزاق: إن الحلبة تستضيف الكثير من السباقات المحلية والعالمية مثل سباق (MX GP) بالإضافة إلى بعض الفعاليات الرياضية والترفيهية.

وأكد أن الحلبة على أتم الاستعداد لاستضافة الجولة الرابعة من بطولة الموتوكروس والتي ستقام في 22 من يناير الحالي، وكذلك الجولة الخامسة الدولية يومي 18 و19 فبراير المقبل والتي تتزامن مع الأعياد الوطنية للبلاد.

وانطلق السباق في الساعة 09:00 صباحاً، وانتهى بتتويج الفائزين في الساعة 04:30 مساءً، حيث قُسمت المنافسات إلى فترة للتمرين لكل فئة ثم سباقين لفئة كلوب مان وسباقين آخرين لفئتي MX1 وMX2 وفي نهاية السباق تم جمع نتائج السباقين لكل فئة للحصول عل النتيجة النهائية .

من جهته، عبر رئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية مدير السباق حمد السيف عن سعادته بنجاح الجولة الثالثة من من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية، والتي تأتي استمرارا لعودة نشاط النادي ورياضة الدراجات النارية في الكويت بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وأكد السيف نجاح هذه الجولة وخروجها على أكمل وجه حيث جاءت على مستوى عال من التنظيم أشاد به المتسابقون وكل الحضور، مرحباً في الوقت ذاته بالمتسابقين الأشقاء من البحرين والإمارات الذين واصلوا حصد المراكز الأولى في أكثر من فئة مثلما حدث في الجولة الماضية.

وأضاف السيف: «نتطلع الآن للجولة المقبلة التي ستقام في 22 يناير بحضور أكبر ومتسابقين أكثر»، متوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة متمثلة في المدير العام حمود فليطح ونائبيه د. صقر الملا وعلي مروي على دعمهم لهذه البطولة ولأنشطة النادي المختلفة، ومتمنياً في الوقت ذاته المزيد من الدعم لهذه الرياضة التي تحظى باهتمام فئة كبيرة من الشباب الكويتي.

كما توجه السيف بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين وإلى مدير عام النادي عيسى حمزة على اهتمامهما الكبير بكل ما يتعلق في النادي وحرصهما على عودة النشاط وإقامة السباقات ودعمها المادي والمعنوي.

وفي نهاية المنافسات قام محمد العبدالرزاق بتتويج الفائزين بمشاركة مدير البطولة حمد السيف.

الجسمي: منافسات قوية

أعرب المتسابق براك الجسمي عن سروره بالمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية (الموتوكروس) التي نظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية، وقال إنه فخور بتتويجه بالمركز الأول لفئة (MX1) للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه بلقب هذه الفئة في الجولة الماضية. وأضاف الجسمي إن السابق شهد منافسة كبيرة من بقية المتسابقين مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة ومؤكداً أن عودة النشاط وإقامة السباقات في الحلبة بعد فترة التوقف الطويلة ألهب حماس المتسابقين ودفعهم إلى المشاركة في البطولة وانتظار بقية الجولات.

النعيمي: حريص على المشاركة

أكد الإماراتي أحمد النعيمي حرصه على المشاركة في السباقات التي التي يقيمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات لافتاً إلى أنه شارك في معظم بطولات الموتوكروس التي أقيمت عليها.

وأعرب النعيمي الذي أحرز المركز الأول على فئة (MX2) عن سعادته بالتتويج للمرة الثالثة على التوالي، وقال: «الحلبة رائعة جداً وهي من أفضل الحلبات التي تسابقت عليها، مشيداً في الوقت ذاته بالتنظيم الرائع للبطولة».

بوطاهر: تنظيم رائع

أشاد المتسابق البحريني حسين بوطاهر المتوج بلقب فئة (كلوب مان) بالأجواء العامة للبطولة وبالتنظيم الأكثر من رائع من بداية السباق حتى نهايته، مشيراً إلى أنه وجد منافسة حامية من بقية المتسابقين لكنه نجح في التتويج والحصول على المركز الأول.

وتوجه بوطاهر بالشكر لكل القائمين على تنظيم البطولة معرباً عن سعادته الكبيرة بحصوله على المركز الأول في هذه الفئة حيث تفوق على الكويتيين عبدالرحمن الناصر، وعبدالله الأنصاري.

