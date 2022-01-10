دوليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التصنيف الرسمي الذي سيتم الاعتماد عليه في القرعة الخاصة بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وستجرى قرعة الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022 يوم 22 يناير الحالي في مدينة دوالا الكاميرونية. وسيتم تقسيم الفرق العشرة المتأهلة إلى مستويين بناء على تصنيف «فيفا» المنشور في نوفمبر الماضي. وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفا على أن تقام مباراة الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى. وأعلن الكاف التصنيف الرسمي على النحو التالي: المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا. المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديموقراطية.

