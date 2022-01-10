محلية

أحرزت الذلول «سيطرة» لمالكها نواف الدوسري لقب كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لسباقات الهجن ضمن المهرجان السنوي على كأس سموه والذي أقامه النادي الكويتي لسباقات الهجن أول من أمس بمضمار النادي وسط مشاركة كبيرة من هواة هذه الرياضة الأصيلة. وشهد السباق الذي خصص للهجن (الحيل والثنايا أبكار) لمسافة 8 كيلو مترات منافسة قوية إلا أن الذلول الفائزة «سيطرة» هيمنت على السباق متقدمة على الذلولين «الشاهينة» لمالكها حسين الدواس و«السالمية» لصالح العجمي واللتين نالتا المركزين الثاني والثالث على التوالي في حين فازت الذلول «الواعي» بكأس النادي الذي أقيم ضمن المهرجان.وأعرب محافظ حولي علي الأصفر ممثل سمو ولي العهد راعي المهرجان عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو ولي العهد لحضور هذا المهرجان التراثي الكبير، مؤكدا ان رعاية سموه للمهرجان تجسد اهتمام القيادة السياسية بدعم مثل هذه الأنشطة الرياضية التراثية.

وأشاد الأصفر في تصريح للصحافيين عقب تتويجه الفائزين بالتنظيم المميز لمجلس إدارة النادي الكويتي لسباقات الهجن،كما هنأ ملاك الهجن الفائزة بالسباق.

بدوره ثمن رئيس النادي الكويتي لسباقات الهجن حسين الدواس رعاية سمو ولي العهد للمهرجان التي تعد دافعا كبيرا لتقديم مزيد من الجهد لتطوير هذه الرياضة الأصيلة، موضحا أن السباق ظهر بمستوى فني عالٍ بفضل مشاركة أفضل الهجن بهذا السباق.

