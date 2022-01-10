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تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين يلتقي في الأولى الشباب مع التضامن، ويلعب في الثانية القادسية مع النصر، وتستكمل الجولة غداً بلقاءي السالمية مع كاظمة، والكويت مع العربي، فيما تختتم بعد غد بمواجهة الفحيحيل مع اليرموك.

وعلى ستاد محمد الحمد، يبحث القادسية عن تسجيل انتصار جديد يضعه في صدارة الترتيب إلى جانب الكويت صاحب المركز الأول برصيد 19.واستعاد الأصفر ثقته بنفسه بعد الفوز المستحق الذي حققه في الجولة الماضية على حساب كاظمة (3 - 0)، وضعه في المرتبة الرابعة برصيد 16 نقطة، لكن طموحات الفريق وجماهيره تتعدى هذا المركز، وهو يمتلك كل المقومات التي تعيده إلى القمة، بوجود لاعبي الخبرة بدر المطوع وخالد إبراهيم وأحمد الظفيري إلى جانب العناصر الشابة والنشيطة ويبرز منها اللاعب عيد الرشيدي وراشد الدوسري، فيما ينتظر عشاق الأصفر حضوراً أفضل وأكثر قوة من محترفي الفريق الجامايكي روماريو ويليامز والبوسني بنيامين تارتار الذي أهدى فريقه هدفين في لقاء كاظمة السابق.

وسيكون الجهاز الفني بقيادة الجزائري خير الدين مضوي مطالباً باختيار التشكيلة الأمثل وبتوظيف اللاعبين بالصورة السليمة إن أراد للفريق السير بنجاح في البطولة.

في المقابل، سيكون النصر بقيادة مدربه الجديد محمد المشعان تحت اختبار صعب بعد الانتكاسة القاسية في الجولة الماضية والتي شهدت خسارته 1 – 4 أمام التضامن، وبعد بداية جيدة في المسابقة تراجع مستوى الفريق في الجولات الماضية، لكنه ظل في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويأمل القائمون على النصر أن تحدث التغييرات الأخيرة في الجهاز الفني صدمة إيجابية لدى اللاعبين، وتعويض الخسائر الأخيرة عبر تسجيل نتيجة إيجابية في لقاء اليوم. ويبرز في صفوف الفريق المهاجم النيجيري دينيس سيسوجو، والأردني عدي الصيفي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، إلى جانب لاعب الخبرة مشاري العازمي ومشعل فواز.

بدوره، يأمل التضامن السابع برصيد 7 نقاط في التقدم أكثر في سلم الترتيب بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب النصر في الجولة الماضية، والذي جاء عن جدارة واستحقاق، إذ قدم التضامن صورة جيدة عن نفسه بعد العرض المميز الذي ظهر عليه أمام «العنابي»، فكان متماسكا دفاعياً وسريعا في الهجمات المرتدة، وهو يعتمد على وجوه مميزة نالت الإعجاب على مستوى البطولة مثل التوغولي فيسو بلاكا والهولنديين أليسون هوي وروليني نوناتو إلى جانب يوسف العنيزان ومشعل الشمري.

في المقابل، سيسعى الشباب إلى تعويض هزائمه وآخرها أمام الكويت 0 – 2 في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، ولم يقدم الفريق حتى الآن المستوى الذي يؤهله للبقاء في دوري الأضواء.

