محلية

شهدت المرحلة الاولى من دوري السيدات للاسكواش الذي يشارك فيه 6 اندية تفوق الكويت الذي حصل على العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، تلاه العربي والقرين برصيد 10 نقاط فيما تمكن نادي سلوى الصباح من فرض نفسه كأحد الفرق المنافسة بحصوله على 9 نقاط .فيما تنطلق مباريات المرحلة الثانية في منتصف فبراير المقبل. من جانب آخر، اكدت لاعبة نادي الكويت هديل العبيد ان وجود دوري رسمي للسيدات اعطى لعبة الإسكواش اهتماما وزخما كبيرين وسيكون لرياضة الإسكواش النسائية أدوارا مهمة في المرحلة المقبلة،متمنية ان تتطور المشاركة على المستوى الخارجي وتمثيل الكويت في المحافل الدولية. وذكرت أن البداية تبشر بالخير بوجود لاعبات جيدات باستطاعتهن المنافسة على المراكز الاولى علي المستويين الخليجي والعربي. وشكرت العبيد اتحاد اللعبة وخصت بالذكر اللجنة النسائية برئاسة حامد العمران على اهتمامها الكبير في اللعبة.