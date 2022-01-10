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اعتمد مجلس إدارة نادي القادسية استقالة ثلاثي الجهاز الاداري لكرة السلة ناصر العصيمي ومحمد سالمين وفهد اللوغاني أول من أمس، وستقوم الإدارة القدساوية بتعيين جهاز إداري جديد خلال الأيام المقبلة. وكان الثلاثي تقدم باستقالة مسببة لمجلس إدارة النادي احتجاجا على السياسة المتبعة في التعاقدات. وكان القادسية انهى التعاقد مع المدرب التونسي قاسم الورشفاني والمحترفين الاميركيين توري موراي ورونالد ديلف بسبب سوء النتائج وظهور اللاعبين بمستوى متواضع قبل أن يعلن الفريق عن تعاقده مع المدرب الأميركي جيوفاني ريفيرا ومواطنيه اللاعبين أيزيا رايت وأنتوني يونغ وهو الأمر الذي لم يعجب العصيمي وسالمين. وكان «الأصفر» دخل في مفاوضات مع أكثر من مدرب معروف وتوصل إلى اتفاقات مبدئية مع مدرب الأهلي البحريني أحمد جان بالإضافة إلى المدرب السلوفيني بويان لازيتش الذي سبق له تدرب أكثر من فريق في الكويت، إلا أن إدارة الأصفر فضلت التعاقد مع المدرب الأميركي الذي لم يسبق له التدريب على المستوى المحلي وهو الأمر الذي لم يرق للجهاز الاداري للأصفر الذي قدم استقالة مسببة لمجلس الادارة.