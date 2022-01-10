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وضع الكويت قدماً في نهائي دوري كرة القدم داخل الصالات للسيدات، بعد تغلبه على نادي سلوى الصباح 5-0 في المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين على صالة نادي الكويت أول من أمس ضمن الدور نصف النهائي للبطولة الذي يقام بنظام «بلاي أوف»، بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة. فيما تأجلت مواجهة العربي ونادي الفتاة بذات الدور، بسبب اصابة عدد من لاعبات الأخضر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على أن تقام المباراة خلال الأيام المقبلة. جاءت مواجهة الكويت حامل اللقب وفريق «سلوى الصباح» من جانب واحد في أغلب فتراتها، وظهرت الرغبة واضحة للمدرب الوطني رائد عبدالرزاق لحسم النتيجة في شوطها الأول، وبالفعل شنت سيدات «الأبيض» هجوما مركزا، تمكن من خلاله بإحراز ثلاثة أهداف، تناوبت على تسجيلها حصة العتيقي، وكيسينيا هرتسينكو، وريم الملا، فيما لم تستطع سيدات فريق سلوى الصباح من تسجيل أي هدف، لينتهي الشوط بأفضلية «كويتاوية» وبنتيجة 3-0. واجتهدت لاعبات نادي سلوى الصباح مع بداية الشوط الثاني بقيادة شيماء الزامل، والدولية الإيرانية فرشته كريمي، لكنهن اصطدمن بصلابة وحسن تنظيم دفاعي للكويت، حال دون تقليص الفارق، وبمرور الوقت أشرك مدرب الكويت عبدالرزاق عدد من اللاعبات لإتاحة الفرصة لتقديم أنفسهن، وبالفعل تمكن من تسجيل حضور جيد، وزاد «الأبيض» من غلته التهديفية بتسجيل هدفين عبر شروق الحميداني، وعبير الرفاعي. وتقام الجولة الثانية للدور نصف النهائي السبت المقبل.