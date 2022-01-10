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في أوقات محددة من كل عام، تستعد «الإبل الساحلية» لرحلة شتوية وسط مياه البحر الأحمر، فالمهمة الأساسية لهذه الرحلة هي الاستفادة من المكونات الغذائية عالية الجودة التي توفرها أشجار «المانغروف» التي تغطي أجزاءً واسعة من جزر البحر الأحمر.

وأشار المواطن السعودي حسن محمد الهلالي صاحب إبل اشتهرت بارتياد البحر في هذه الأوقات من السنة إلى أن الوجبة الغذائية التي تحصل عليها الإبل من أوراق شجر «المانغروف» المعروف محلياً بـ» الشورى» تنتهي عادة باستراحة ومبيت لقطيع الجمال على الجزر كجزء من رحلة الاستجمام التي تحرص عليها الإبل الساحلية منذ أزمنة قديمة.

وعن أبرز مميزات «الإبل الساحلية»ـ يؤكد «الهلالي» أنها تتميز بوفرة الحليب وجودته إضافة إلى جودة لحومها وخاصة في أوقات توفر شجر «الشورى»، و تُعرف هذه السلالة بلونها الأحمر الغامق وتسمى « الدهم» وهذه الصفات وغيرها جعلت الطلب عليها كبيراً، حيث تعد من الإبل ذات الأسعار المرتفعة. يشار إلى أن شجر «المانغروف» يحظى بعناية كبيرة من الجهات المسؤولية عن البيئة والغطاء النباتي كونه من الأشجار المعززة للنظام البيئي بشكل عام والبحري بشكل خاص، حيث كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية عن زراعة أكثر من 14 مليون شجرة «شورى» حتى نهاية عام 2020 م والعمل على زراعة حوالي 100 مليون شجرة خلال السنوات القليلة المقبلة تغطي سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030.(واس)

