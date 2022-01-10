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تسارع انتشار شبكات الجيل الخامس «5G» في العديد من الدول حيث من المتوقع أن تصبح الشبكة السائدة في العالم في وقت مبكر من العام القادم 2023 لكن هذا ليس سوى مقدمة للثورة الصناعية الرابعة أو «ثورة الخيال العلمي» التي ستقودها شبكة الجيل السادس «6G» ما إن تبدأ العمل على نحو تجاري مع بداية عام 2030.

وينطلق سباق الجيل السادس كمحاولة أميركية لاستعادة مواقعها في سوق الانترنت بعد سيطرة الصين على شبكات الجيل الخامس وتحقيق انتشار عالمي واسع لشبكاتها بسبب أسعارها المنافسة وقدراتها الخارقة على الاتصال مقارنة بالأجيال السابقة من الشبكات.

وبالمقارنة مع شبكة الجيل الخامس، ستزيد شبكة الجيل السادس معدلات نقل البيانات بأكثر من 100 مرة لتصل إلى واحد تيرابايت في الثانية أو أكثر، كما أن زمن الاستجابة لشبكات الجيل السادس سيكون أقل من 100 ميكروثانية، وهو عُشر زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس، وتتفوق شبكات الجيل السادس بكثير على شبكات الجيل الخامس من حيث معدل الذروة والتأخير، وكثافة الحركة وكثافة الاتصال والتنقل، وقدرات تحديد المواقع، فضلا عن تغطية شبكات أوسع بكثير، وذلك كما ذكرت منصة «آر سي آر وايرليس» في تقرير حديث لها.

وستمكن هذه المميزات الأجهزة الذكية المرتبطة بهذه الشبكة من نقل كميات هائلة من البيانات بسرعة قياسية.

وقدم باحثون من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا «NIST» التابع لوزارة التجارة الأميركية أخيرا نظرية أطلقوا عليها اسم «نظرية صندوق البريد» وفي هذه النظرية قالوا إن شبكات الجيل السادس القادمة ستتميز بأنها ذكية وموزعة وتفاعلية استباقية كما ستقلل كثيرا من عمليات النقل الزائدة عن الحاجة. وستؤدي شبكات الجيل السادس إلى عالم متصل على نحو شامل ومتكامل بتكامل الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، الذي يمكن أن يحقق تغطية عالمية من خلال تكامل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وهو ما يعني عالما متصلا على نحو دائم بعيدا عن انقطاع الاتصال الذي كان يحدث في الأجيال السابقة من الشبكات.

وحسب منصة «تيك واير آسيا» فإن تقنية شبكات الجيل السادس ستساعد الثورة الصناعية الرابعة على بلوغ ذروتها في العقد القادم من الزمن، بسبب السرعة الفائقة في نقل البيانات والمعلومات ونطاق التردد الواسع الذي تملكه، وما كان خيالا علميا سيصبح واقعا متجسدا وطبيعيا في حياتنا بل وسيكون ضروريا لحضارتنا وطرق معيشتنا، تماما مثلها مثل الإنترنت والكهرباء الآن.

