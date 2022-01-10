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تعرض منزل الفنانة المصرية سهير رمزي للاحتراق، أمس، حسب ما أعلنت في مقطع فيديو نشرته في حسابها عبر انستغرام.

وطمأنت رمزي متابعيها من خلال التعليق على الفيديو، الذي أظهر ما تسبب به الحريق من أضرار لمنزلها، قائلة: «الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل...». ويأتي الحريق الذي أقلق محبي الفنانة المصرية، بعد أيام قليلة من انتهائها من تصوير دورها في المسلسل الكوميدي «القاتل الذي أحبني»، المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وتعود من خلاله سهير رمزي للعمل الفني بشخصية «أحلام» بعد غياب 5 سنوات.

