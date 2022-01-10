الاخيرة

فُصِّل الدستور الكويتي في الكويت وأُلبس الدشداشة هنا ولم يُجرب في بلد آخر كي تُعرف نواقصه وعيوبه لإصلاحها، وقد احتاط الآباء المؤسسون لذلك الأمر فقرروا أن يخضعوا الدستور أبو دشداشة للتجربة لمدة 5 سنوات ليعرفوا بعدها أياً من المواد تحتاج إلى تعديل وتنقيح وما إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة أو إلغاء بعض المواد...

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وقد اقتبس الدستور الكويتي من دستور عام 1923 المصري القائم في مصر الملكية التي كانت تتنافس بها الأحزاب إبان الانتخابات البرلمانية ومن ثم وُضعت مواد في الدستور المصري تناسب الحالة المصرية ويصعب - إذا لم نقل يستحيل- تطبيقها وجني ثمارها في الحالة الكويتية، ومن ذلك ما أتى في المادة 87 من الدستور الكويتي والذي يفرض تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، والحال كذلك مع ما أتى في المادة 98 من وجوب تقديم الوزارة برنامج عملها فور تشكيلها لمجلس الأمة...

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والحقيقة أن المطلبين السابقين صالحان للحالة الحزبية والحكومة البرلمانية القائمة في مصر الملكية حيث يوجد لكل حزب ذاهب للانتخابات حكومة ظل جاهزة للعمل مع لحظة ظهور النتائج ومعها برنامج معد لوزارتها، أما في الحالة الكويتية فالأفضل أن تُمد فترة تشكيل الحكومة لشهر أو أكثر بعد ظهور النتائج، وتستغل الفترة لإراحة النواب من جهد الانتخابات ولحضور دورات تدريب وتأهيل على العمل الانتخابي كالحال في الديموقراطيات المتقدمة، وتمد بالتبعية فترة إعداد برنامج الوزارة الجديدة.

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آخر محطة:

1- لا يختلف اثنان على أن برنامج عمل الحكومة الأخير قائم على التنظير البحت الصادر من قبل مختصين في عمليات الكتابة الإنشائية المقصود بها التسويق الدعائي لا التطبيق.

2- جميع الخطط والبرامج الحكومية في الكويت تتضمن أقاويل مكررة والأفضل الإتيان بفرق استشارية أجنبية شديدة التخصص سبق لها أن رسمت خططاً عملية وواقعية نجحت في بلدان أخرى كحال أشقائنا في الخليج ثم شرب حليب سباع وإشهار السيف البتار لتطبيقها.

