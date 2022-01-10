أول النهار

اعلنت السفارة الهندية لدى البلاد ان القسم القنصلي بالسفارة سيغلق امام المراجعين ابتداء من اليوم الاثنين بسبب الاحترازات الصحية والمتعلقة بفيروس كورونا. واشارت الى ان القسم القنصلي سيتلقى الحالات المستعجلة وحدها، واوضحت السفارة ان الخدمات المتعلقة بجوازات السفر مستمرة في مراكز التأشيرات بمنطقة شرق وجليب الشيوخ والفحيحيل اعتبارا من غد الثلاثاء حيث يتم هناك تجديد الجوازات واصدار التأشيرات من السبت الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى منتصف اليوم ومن الساعة الرابعة عصرا الى الساعة الثامنة مساء، والجمعة من الرابعة بعد العصر الى الثامنة مساء.

واوضحت السفارة انها خصصت رقما للواتساب يعمل طوال ايام الاسبوع وايميلاً للحالات والشكاوى: [email protected]

