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يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا مهما يبحث فيه اتخاذ قرارات لمواجهة الانتشار السريع والكبير لحالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر حكومية لـ«النهار» ان الاجتماع سيكون «عن بُعد» كما كان معمولا به قبل الدخول بالمرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية في تأكيد من الحكومة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية وتطبيق التباعد الجسدي، وكذلك لان الوزراء يعتبرون مخالطين لوزير الصحة المصاب بالفيروس.

ولفتت الى ان التوجه نحو اتخاذ قرارات متشددة سيكون هو المسيطر على الاجتماع المرتقب مع اصرار السلطات الصحية على ضرورة اتخاذها، متوقعة أن يتم الاعلان عن خفض التواجد في مراكز العمل الى 60% او 50% مع اغلاق مؤقت للأندية الصحية والحضانات ومقاهي الشيشة فيما سيتم تأجيل البت بمصير الدراسة الى نهاية الشهر الحالي لتزامن الأمر مع العطلة الربيعية.

وكشفت مصادر صحية أن الأيام المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في أرقام الاصابات بفيروس «كورونا» خاصة بعد اعلان وزارة الصحة أمس تسجيل أعلى معدل اصابة في البلاد منذ بدء الجائحة حيث لامس عدد الاصابات الـ 3000 حالة.

وأكدت المصادر التزام السلطات الصحية بالشفافية في اعلان ارقام الاصابات، مشيرة الى ان الضغط الموجود على مراكز فحص الـ PCR قد يتسبب بتأخر النتائج لذا تم الاعلان عن الاحصائية بشكل مبكر عن الموعد المعتاد في الفترة المسائية.

ولفتت الى أن الوضع في المستشفيات والمراكز الصحية تحت السيطرة التامة الا أنه «ميدانيا» في الشوارع والمنازل والديوانيات والمخيمات والمزارع والشاليهات قد يكون عكس ذلك، مشيرة الى ان السلطات الصحية أعطت فترة للجهات المعنية الأخرى لضبط الوضع ومنع التجمعات وحظر اقامة الولائم والمناسبات فإن لم تستطع السيطرة على الوضع فـ«الوجه من الوجه أبيض» في حال تم فرض اجراءات مشددة. من جانب آخر وفي إطار تقييم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد، أوضحت وزارة الصحة أنه مازالت حالات الإصابة اليومية في البلاد تسجل أرقاما غير مسبوقة.

وأكدت أن هناك متابعة حثيثة من قبل الفرق الفنية للحالات داخل المستشفيات، والأجنحة وعناية «كوفيد-19»، وللبروتوكولات الوقائية والعلاجية المتبعة في المؤسسات الصحية، وأن الزيادة السريرية ضمن نطاق قدرة المنظومة الصحية.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة المبادرة لاستكمال التطعيم، وأخذ الجرعة التعزيزية، والالتزام بمداومة تغطية الأنف والفم، والالتزام بالارشادات الصحية في مواطن التجمعات. وأهابت الوزارة بجموع أفراد المجتمع إلى ضرورة اقتصار السفر على حالات الضرورة، والتزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالمدة المقررة للحجر الصحي، والالتزام بضوابطه وعدم مخالطة الآخرين. وجددت الدعوة إلى عدم مخالطة الآخرين حال الشعور بأعراض مرضية لاسيما التنفسية مثل (سيلان الأنف - العطاس - السعال «الكحة» - احتقان الحلق) أو في حال الشعور بإعياء أو صداع أو حمى، مؤكدة أننا جميعا أمام مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع سنعبر هذه المرحلة بأفضل النتائج.

وعلى صعيد الوقاية من كورونا دعت وزارة الصحة إلى تطبيق توصيات ملابس الوقاية الشخصية للطاقم الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية عند التعامل مع عدوى الفيروس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 388 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 413697 مضيفا أن نسبة مجموع حالات الشفاء الى مجموع الإصابات بلغت 95?3%.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة عند 2471 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 14 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 17751 ووصل إجمالي عدد الحالات في الاجنحة إلى 115.

وبين أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32973 ليصبح مجموع الفحوصات 6199651 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 9?1 %.