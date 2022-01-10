الأولى

أكدت وزارة التربية استعدادها بجميع قطاعاتها المعنية للتكيف مع جميع الظروف الصحية بالبلاد وذلك من خلال خطة محكمة تحمل بين طياتها آلية التعامل مع كل الأوضاع والظروف المحيطة بالتعاون مع السلطات الصحية.

وقال وكيل الوزارة د. علي اليعقوب في تصريح صحافي امس إنه من خلال الرصد والمتابعة لغرف العمليات بالمناطق التعليمية فالوضع الصحي بالمدارس مطمئن وأعداد حالات الإصابة بـكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق، مشددا على أن استمرار عودة المتعلمين لمقاعد الدراسة تعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته وضمن متطلبات مرحلة العودة الكاملة للمدارس عقب تحسن الأوضاع وانحسار المرض. وأوضح أن نظام الفئتين أ - ب المعمول الآن بالفصل الدراسي الثاني 2021–2022 دون تغيير ولا يوجد أي قرار عن عودة نظام التعليم عن بعد في المدارس حتى الآن رغم جهوزية الوزارة لجميع الاحتمالات الطارئة.

وبين أن تطبيق خطة التعليم عن بعد كما في العام الدراسي 2020-2021 تمثل الخيار الأخير لدى وزارة التربية وتتوقف على طبيعة التطورات الصحية بالبلاد إلا أن التطلعات والآمال والأهداف تصوب نحو عودة للمدارس كما هو معمول قبل جائحة كورونا وذلك بعد استقرار الأوضاع الصحية وبكل الأحوال فإن القرار النهائي بيد مجلس الوزراء.