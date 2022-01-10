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أعلن ديوان الخدمة المدنية امس انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية مع استمرار وقف النقل والندب والاعارة. وأشار الديوان في بيان صحافي إلى انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (1414) المتخذ باجتماعه المنعقد في شهر نوفمبر الماضي واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة جميع القواعد والاحكام والاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.

كما قرر الديوان استمرار وقف النقل والندب والاعارة الذي سبق ان قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للاحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) وتعديلاته التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.