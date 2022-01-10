الأولى

يبدو ان عجلة الهيكلة الادارية المرتقبة قد بدأت في الدوران، حيث قالت مصادر لـالنهار، ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة في هذا الصدد تبدأ بقيادات الصف الثاني ومن يتبعهم، خاصة في الجهات ذات الطابعين الاقتصادي والخدمي.

واوضحت المصادر ذاتها، ان توجيهات صدرت بمنع التدخلات السياسية في تسكين الشواغر بالصف الثاني في عدد من الجهات الحيوية، والاحتكام فقط للكفاءة والخبرة ومعدلات الانجاز. وبينت، ان عملية البحث عن قيادات اصلاحية نظيفة اليد مستمرة، موضحة ان هناك قيادات اصلاحية تعمل يداً بيد لتحسين الاوضاع الاقتصادية والخدمية، وتحسين مؤشرات وتصنيفات البلاد على الأصعدة الدولية. وتحدثت المصادر كذلك،عن توجهات لحسم ملف ترشيد الدعوم وضغط الانفاق بالموازنة المقبلة لـ19 مليار دينار، في محاولات حكومية جادة لتقليل العجز ووقف الهدر وتعزيز اداء الموازنات المقبلة.

واشارت، الى ان هناك ازمة في تمويل مشروعات التنمية، ما يؤشر لمساهمة البنوك في عملية التمويل خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا فيما دعت مؤسسات دولية الى تسريع الاصلاحات، وانهاء الجمود السياسي بين الحكومة والمجلس الذي استمر فترات طويلة وعطل الكثير من التقدم نحو المعالجات. وثمنت عدة جهات دولية التطورات الايجابية بين الحكومة والمجلس، بيد انها لم تخف شكوكها في بلوغ الأهداف المنشودة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي لا يقتصر انعاشه على مجرد حصول تهدئة سياسية بل يتطلب الأمر وجود ارادة حقيقية من جميع الأطراف للقيام بالاصلاحات المطلوبة.