الأولى

تتحقق جهات رقابية من شبهات تجاوزات في السحوبات والعروض التسويقية، وفقاً لما ذكرت مصادر لـ«النهار».

وقالت المصادر، ان بعض العمليات الترويجية عبر السحوبات وغيرها، شهدت اموراً غير اعتيادية ما يوجب التوقف عندها والتحقق من صحتها.

وبينت، ان التحقق من بعض الوقائع يستهدف حماية العملاء والمستهلكين من الخداع والغش، كما يهدف للتحقق من عدم تواطؤ بعض الافراد الذي يمثلون جهات رسمية في هذه العمليات غير الشرعية. واشارت المصادر، الى ان بعض العروض التسويقية والمهرجانات يشوبها خلل كبير، اذ تأخذ بعض المؤسسات موافقات على طرح خصومات وسحوبات، ثم تخالف تلك الموافقات سواء بوضع سعر عالٍ ثم خفضه وهمياً، او بالسماح لاشخاص تابعين للمؤسسة بالفوز بشكل غير مشروع بالسحوبات وحرمان المشاركين الحقيقيين. وأوضحت، ان فوز اشخاص محددين ببعض السحوبات لمرات عدة، يفتح الباب على مصراعيه للتساؤلات حول مدى دقة ومصداقية بعض العروض الترويجية والتسويقية. وطالبت المصادر بحماية المستهلكين من الخداع التسويقي، سواء الخارجي عن طريق الاتصالات الخداعية، او الداخلي عبر العروض الوهمية.